LA SPEZIA- Venerdì mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha partecipato alla cerimonia di consegna di un nuovo mezzo della protezione Civile Arci donato alla onluns “Life on the Sea”. Il nuovo mezzo è stato poi benedetto da Don Luca Palei delegato dal vescovo Diocesano Luigi Ernesto Palletti.

“Una bella notizia – ha dichiarato il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. – La consegna di questo mezzo è un atto di generosità che metterà in condizione i volontari di “Life on the Sea”, che quotidianamente sono impegnati a favore della Comunità , di poter essere ancora più presenti ed efficienti. Il volontariato – conclude il Sindaco Peracchini – rappresenta un settore importantissimo che va sostenuto ed aiutato soprattutto in momenti come questi dove oltre a fornire un aiuto fondamentale alle Istituzioni è capace di dare un messaggio di speranza soprattutto alle fasce più deboli che non devono essere mai lasciate sole.”