LA SPEZIA- Per conoscere la programmazione dei cinema Il Nuovo e Astoria e ricevere contenuti esclusivi o informazioni sui film in programmazione, è necessario inviare un messaggio Whatsapp con il proprio nome, cognome e e-mail al numero 348-5543921 e un messaggio con scritto “Cinema sì“. Per cancellarsi, basterà inviare il messaggio “Cinema no“.

Ogni settimana a tutti gli iscritti a Whatsapp Cinema viene dato un biglietto omaggio da usufruire alla riapertura delle sale.