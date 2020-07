LA SPEZIA- Martedì 28 luglio 2020 (ore 21.30) prosegue la rassegna di teatro all’aperto “La Spezia Estate Festival” sul palcoscenico di Piazza Europa.

In scena uno spettacolo prodotto da Casa del Contemporaneo: Je suis Kiki, scritto e diretto da Cristina Donadio, protagonista sul palco insieme a Marco Zurzolo Ensemble.

Cristina Donadio, attrice di cinema, teatro e tv, nota per l’interpretazione di Scianel nella serie “Gomorra”, rende omaggio a Kiki De Montparnasse, al secolo Alice Prin (1901-1953). Modella, cantante e pittrice, icona anticonformista nella Parigi degli anni ’20, Kiki fu la musa e l’amante di artisti quali il fotografo americano Man Ray, che la immortalò nella celebre immagine “Violon d’Ingres” (scandalosa per l’epoca), dove il fotogramma della sua schiena nuda fu sovrapposto ai segni ad effe del violoncello.

Uno spettacolo che lega musica, teatro, foto e video, in cui Donadio ripercorre la storia e le fragilità di una donna bellissima: “Con Kiki parto dagli anni’40 – afferma l’attrice – racconto una donna schiava dell’immagine: una figura persa, drogata di cocaina e assenzio, incapace di fare i conti con chi era vent’anni prima, con l’immagine fotografata da Man Ray o dipinta da Modigliani. Anche qui, come in altri monologhi femminili, mi consento di poter cantare: non sono una cantante, ma uso voce teatrale stracciata e profonda, che racconta emozioni”.

Cristina Donadio, attrice, autrice e regista, ha iniziato la sua carriera giovanissima con il suo primo amore, il teatro. Comincia il suo percorso teatrale nel 1977 con un “mostro sacro” della tradizione partenopea come Nino Taranto per continuare negli anni successivi con altri grandi come Eduardo de Filippo, Aldo Giuffrè, Mico Galdieri, Aroldo Tieri, Edmo Fenoglio, Gianni Agus.

Negli anni ‘80 si cimenta come regista di un particolarissimo tipo di “teatro di figura”. Come autrice comincia la sua intensa ricerca su personaggi femminili a tinte forti. All’inizio degli anni ’90 il suo “incontro fondamentale” con il teatro di frontiera di Enzo Moscato.

Al cinema è stata diretta, fra gli altri, da Pappi Corsicato in “Libera” (1993) e “I buchi neri” (1995). Dopo il successo televisivo in “Gomorra”, è fra gli interpreti della serie “Vivi e lascia vivere” (2020), per la regia di Pappi Corsicato.

INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria

INFO E BIGLIETTI

Ingresso libero con prenotazione dei posti obbligatoria. I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino).

Per effettuare la prenotazione è necessario recarsi al Botteghino e ritirare i biglietti, entro e non oltre la mattina stessa del giorno in cui è previsto lo spettacolo.

Orari di apertura del Botteghino: dal lunedì al sabato ore 8.30/12.00

Il giorno dello spettacolo il Botteghino sarà aperto a partire dalle ore 18 in Piazza Europa.

Info: tel. 0187 727 521

e-mail: info@teatrocivico.it

Prossimo appuntamento: mercoledì 29 luglio (ore 21.30) Stefano Massini racconta “Dizionario inesistente” (ingresso gratuito)

La Spezia Estate Festival è promosso da Comune della Spezia e Società dei Concerti con il sostegno di Fondazione Carispezia e Regione Liguria, main sponsor Iren S.p.a.