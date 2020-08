LA SPEZIA- Dopo il grande successo dell’Arena Cinema in Piazza Europa, la programmazione continua fino a martedì 8 settembre con una settimana di grandi film in esclusiva.

Si parte il 1 settembre ore 21.00 con un evento nazionale che propone nella prima settimana una programmazione di alto livello: in esclusiva Fellini degli Spiriti, il ritratto definitivo del maestro Federico Fellini diretto da Anselma Dell’Olio. A cento anni dalla nascita del Maestro, il film indaga in profondità la sua passione per quello che lui definiva, in breve, il mistero, l’esoterico, il “mondo non visto” in una ricerca incessante di altre possibilità, altre dimensioni, altri viaggi e di tutto quello che può far volare lo spirito e la mente.

Mercoledì 2 settembre Gamberetti per Tutti , un’iniezione di libertà e gioia di vivere. Uno dei film più divertenti negli ultimi tempi. Un “Priscilla regina del deserto” aggiornato ai giorni nostri, con battute fulminate e una regia svelta e intelligente. Da non perdere.

Giovedi 3 settembre in collaborazione con la Provincia della Spezia, Marie Curie.

Fisica e chimica di origine polacca, Marie Sklodowska-Curie è una pioniera nello studio della radioattività. La sua vita è consacrata alla ricerca scientifica insieme al marito Pierre Curie, fino alla sua accidentale morte. In un ambiente maschile e conservatore, Marie, rimasta sola, deve lottare per trovare il suo posto.

Venerdì 4 -Sabato 5-Domenica 6 Settembre Meraviglia greca firmata da Giorgos Lanthimos: irriverente, fantasiosa, toccante, un’ora e mezza di sentimenti diversi, confusi, contraddicenti. L’unica cosa certa e’ che si tratta di un film che risulta impossibile scrollarsi di dosso, dimenticarlo, ignorarlo.

Lunedì 7 settembre si parla di un tema di scottante attualità : la storia di una scuola media in cui dai primi anni si concentrano in classi di sostegno gli allievi che non esprimono opzioni su materie come il latino, lingue straniere o musica. Dal Dipartimento dell’Ardèche arriva la giovane Samia che viene nominata vice preside e si deve specificamente occupare degli insegnanti e degli assistenti che operano con i ragazzi ritenuti ‘difficili’. Il suo non sarà un compito privo di ostacoli ma la sua stessa condizione l’aiuterà a comprendere i loro problemi, il che non significa giustificare i loro comportamenti.

La straordinaria stagione cinematografica in arena si conclude martedì 8 settembre con una sorpresa.