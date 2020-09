LA SPEZIA- Con una grande prima si chiude la stagione cinematografica in Piazza Europa martedi 8 Settembre ore 21.00; il film che saluta questa estate è “Crescendo“, liberamente ispirato alla storia della West-Eastern Divan Orchestra creata da Daniel Barenboim e Edward Said.

“Crescendo” è un concerto straordinario, un inno al potere della musica e alla sua capacità di creare ponti anche dove ogni comunicazione tra le parti sembra impossibile, in un “crescendo” di emozioni e tensioni fino all’ultimo fotogramma. Il progetto di creare un’orchestra formata da giovani israeliani e palestinesi sembra essere, per il Maestro Sporck, una missione senza speranza ma, gradualmente, grazie alla sua tenacia, prende spazio l’illusione che, dal vibrato di due violini che suonano all’unisono, può nascere una speranza di Pace, di comprensione reciproca, di amicizia e forse anche amore tra due fazioni divise da un odio antico e insanabile.

L’Arena Cinema chiude con numeri straordinari , 40 proiezioni, 6000 presenze, 15 Anteprime.

Il Film Club Pietro Germi Cinema Il Nuovo desidera rivolgere i migliori ringraziamenti all’Amministrazione Comunale del Comune della Spezia, per la precisa ed efficace opera di coordinamento del servizio offerto in Piazza Europa costantemente ed in particolare in occasione degli importanti spettacoli , Fondazione Carispezia per il sostegno che ha confermato la propria sensibilità verso gli eventi culturali della città.

Il Nostro grazie più sentito va agli uffici , ai tecnici , che hanno messo in campo tutte le loro competenze in eventi molto complessi con la partecipazione di centinaia di persone, rendendo possibile che il divertimento si svolgesse nella massima sicurezza, non per ultimo tutto il gruppo tecnici del Teatro Civico , Ufficio Mobilità e la squadra elettricisti per il grande impegno dimostrato.

Non possiamo mancare, infine, di ringraziare il pubblico che ha affollato costantemente Piazza Europa, ci pregiamo di ringraziarVi uno ad uno per la straordinaria riuscita dell’evento .

Auspichiamo che questa esperienza possa rappresentare un ulteriore consolidamento di una proficua cooperazione, a vantaggio della cultura cinematografica e dell’intrattenimento.

Il contributo di voi tutti e la vostra collaborazione sono stati preziosi per il raggiungimento di un importante obiettivo che era nei programmi del Film Club , nella nostra ferma convinzione che eventi di questa portata possano contribuire allo sviluppo turistico e culturale di questo territorio.

Con profondo sentimento di gratitudine .