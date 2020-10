LA SPEZIA – In occasione della prossima Commemorazione dei Defunti, ATC Esercizio informa d’aver predisposto un adeguato potenziamento del servizio da e per il Cimitero Comunale dei Boschetti a partire da Giovedì 29 Ottobre. Nello specifico:

viene potenziato il servizio della linea P Fornola – Sarzana che transita davanti ad entrambe le porte del Cimitero con frequenza di 1 mezzo ogni 30 minuti nella fascia oraria tra le 08.00 e le 18.00 e con passaggi da Via Chiodo ai minuti 02 e 32 di ogni ora;

viene incrementato il servizio mattutino nella giornata di Domenica 1° Novembre dalle ore 09.00 alle ore 12.00, con un collegamento da Via Chiodo al Cimitero ai minuti 47 e 17 di ogni ora.

nelle giornate feriali è possibile utilizzare il servizio di linea &11 Sarciara&, che transita dalla porta secondaria con frequenza di 1 autobus ogni 30 minuti e passaggi da Via Chiodo ai minuti 17 e 47 di ogni ora.

nelle giornate festive dalle ore 14.00 è possibile utilizzare il servizio della linea festiva &Fossitermi-Migliarina-Sarciara& che transita dalla porta secondaria con 1 mezzo ogni 30 minuti, partenze da Fossitermi ai minuti 00 e 30 e passaggi da Via Chiodo ai minuti 12 e 42 di ogni ora.

E’ attivo, nelle giornate feriali, il servizio della linea 17 transitante da Viale S. Bartolomeo passaggi previsti alla fermata ATC “porto Ovest del Canaletto” alle ore 8:18, 11:08, 12:28, 13:23 e 14:18.

Vista l’emergenza sanitaria in corso si ricordano le norme di comportamento da adottare per viaggiare sugli autobus, in particolare: salire obbligatoriamente con la mascherina ed indossarla in maniera corretta, igienizzare frequentemente le mani e non toccarsi il viso, salire solo dalle porte contrassegnate, salire muniti di biglietto cartaceo o elettronico in quanto vietata la vendita di biglietti a bordo.