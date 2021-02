SANTO STEFANO MAGRA- Apprendiamo a mezzo stampa che l’amministratore delegato di Iren Ambiente, Eugenio Bertolini, non solo dichiara con certezza che il biodigestore di Saliceti verrà realizzato indicando per il mese di aprile la data di partenza dei lavori, mentre al momento l’iter di approvazione non é ancora concluso in quanto manca ancora l’avvallo della giunta Toti, ma addirittura aumenta il quantitativo del rifiuto organico trattato passando dalle 90mila ton/anno discusse anche in conferenza dei servizi a 120mila ton/anno. Se e come questo sia possibile rimane un incognita che abbiamo intenzione di approfondire. Chiediamo fermamente, per il rispetto dei cittadini, al presidente Toti di rispondere all’ultima lettera da noi inviata insieme ad altre associazioni per chiedere di sospendere ogni decisione e di acconsentire alla richiesta dal ministero dell’ ambiente (inoltrata con una lettera prima dell’ inizio della conferenza dei servizi) per un lavoro in sinergia al fine di valutare tutte le problematicità presenti e prendere le decisioni più adeguate.

In ogni caso possiamo ancora sperare nella giustizia, grazie all’azione legale del Comune di Santo Stefano, alla quale va tutto il nostro sostegno, con l’auspicio che ottenga buoni risultati.

Comitato Vivere Bene La Macchia