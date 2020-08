Il Comitato Viabilità della Bassa Val di Vara “Due fiumi” non puo’ che valutare positivamente la nomina, seppur tardiva, da parte del MIT di Monica Paganini a sub commissario alla viabilità del territorio ligure coinvolta dal crollo del ponte di Albiano Magra. Tale nomina riconosce di fatto lo stato emergenziale della viabilità del nostro territorio richiesto dal Comitato alla Ministra Paola De Micheli con lettera del 22 Giugno u.s.

In questi 4 mesi trascorsi dal giorno del crollo del ponte, tutte le componenti coinvolte, dalle istituzioni locali (Provincia, Regione Liguria) con i sindaci , alle associazioni datoriali ed ai sindacati erano concordi a ritenere prioritaria la nomina di un commissario ad hoc, indispensabile per dare una soluzione, nei tempi più brevi possibile, alla critica situazione viaria della Bassa Val di Vara . Ora che, finalmente, il commissario è stato nominato , a nostro avviso, sarebbe opportuno abbandonare le polemiche sui modi ed i tempi con cui il MIT ha conferito tale incarico, effetto collaterale del clima pre elettorale.

Ci sarà il tempo per giudicare l’ operato di Monica Paganini, cui spetta un compito non facile, proprio a causa degli ingiustificati ritardi accumulati dal Ministero competente per giungere alla sua nomina. Piuttosto sarà compito di tutte le componenti coinvolte di vigilare perché lo specifico mandato conferitole sia tale da consentirle di operare con le necessarie risorse ed i necessari poteri per raggiungere lo scopo di una viabilità fruibile in tempi ristretti . Pertanto auguriamo buon lavoro al neo commissario e sottolineiamo la necessità di fare squadra fra tutte le componenti del territorio , dai Sindaci dei Comuni della Bassa Val di Vara alla Provincia, alla Regione Liguria, rispolverando quello spirito di collaborazione che, nell’assordante silenzio del MIT ,ha contraddistinto il loro operato con la messa a disposizione, per quanto di competenza, delle risorse economiche e progettuali per cercare di alleviare , nei limiti del possibile, le gravi criticità di tale territorio. E’ con questo spirito collaborativo che potremmo ottenere più celermente il risultato da tutti auspicato: restituire ai cittadini, ai lavoratori, agli studenti della Bassa Val di Vara il diritto alla libera circolazione, alla libera impresa, al lavoro , allo studio ed alla salute.