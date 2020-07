VEZZANO LIGURE- ll Comitato La Ripa, per voce di Luciano Hermida, Alessandra Cacciavillani e Federica Chiappini, stanco dei disagi provocati dal crollo del ponte di Albiano di cui dall’8 aprile nulla è stato fatto, ha ritenuto opportuno convocare gli iscritti il giorno 1° agosto alle ore 18:00 presso il parco Comunale di Bottagna per fare il punto della situazione ed eventualmente organizzare vari sit-in di protesta in quanto l’unica strada percorribile ed alternativa è rimasta la Ripa.

Malgrado i lavori sulla SP31 denominata Ripa continuino senza sosta, purtroppo la strada non è ancora in sicurezza,e rimanendo l’unica valida alternativa al ponte di Albiano, le eventuali chiusure diventerebbero un problema serio per la viabilità della Val di Vara e della val di Magra come è successo lo scorso 24 luglio.

Le motivazioni che spingono il Comitato a riunirsi, quindi, sono quelle di trovare una soluzione e spronare chi di dovere a risolvere il problema della viabilità. Problema non da poco considerato che la maggior parte dei cittadini percorre la strada per recarsi al lavoro o per svolgere attività che fanno parte della routine quotidiana e si trovano non solo a dovere partire molto tempo prima per arrivare in orario, ma anche ad avere consumi e costi eccessivi. Senza contare che anche nel caso di un trasporto sanitario urgente, 5 minuti fanno la differenza.

Oltre tutto questo, chi sta pagando caro, sono molte aziende e attività che si trovano tagliate fuori commercialmente, mettendo a rischio anche in un futuro posti di lavoro. Chiediamo dunque di essere ascoltati dalle Istituzioni, ma ascoltati seriamente, perché di passerelle politiche ultimamente ne abbiamo viste anche troppe.

Inviatiamo quindi i cittadini e Comitati vari a partecipare a questa riunione per interesse di tutti.