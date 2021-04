Dal 25 marzo è in libreria Come un’onda che si tuffa sullo scoglio, romanzo biografico scritto da Giorgio Bernard e dedicato allo storico portiere della Juventus Roberto Tancredi. Il libro curato dall’Associazione Qulture per Felici Editore, ci racconta dei risvolti umani dell’atleta – salito alla ribalta tra gli anni ’60 e ’70 del Novecento – sullo sfondo delle vicende storico-sportive occorse durante la sua parabola professionale. Il romanzo esce nella collana AcquaRagia, diretta da Antonio Celano e, nel frattempo, graficamente del tutto rinnovata.

La storia. Un violento acquazzone estivo. Un villeggiante e il figlio che cercano riparo in un bar. In un angolo dell’esercizio una bacheca piena di foto e ricordi e poi un barista, che è Roberto Tancredi, portiere della Juventus degli anni Settanta. Inizia, così, il racconto di una vita, trama fitta di passaggi tra il suo passato e il suo presente: dall’arrivo a Torino, ancora ragazzo, alla gavetta nelle serie minori; dalla volata scudetto contro il Cagliari di Gigi Riva all’ultima, combattuta, edizione della Coppa delle Fiere disputata contro Barcellona, Twente e Leeds. Cinquant’anni di partite narrati con caparbia passione da un uomo coraggioso e di talento, eppure una persona come tutti noi: esperienze ed emozioni spese tra vittorie, sconfitte e ingiustizie, tra campo e tribuna dirigenti, incrociando il cammino dei più conosciuti personaggi del mondo del calcio. E dunque Sivori, Cruijff, Zoff; Boniperti, Charlton, Moggi e Donadoni; e ancora Picchi, Anconetani, Chiellini, Herrera, Allegri e Protti sempre raccontati con stile coinvolto, come seguendo un unico filo conduttore, una sola irrefrenabile pulsione che rasenta la follia: quella di giocare e continuare a farlo, costi quel che costi. Ché non importa quanto amareggiati o entusiasti, determinati o arrendevoli, vecchi o giovani si possa sembrare; giocare è l’unica cosa che conta davvero: perché farlo significa continuare a esistere, e la vita è tutto quel che resta da poter mettere in gioco.

Giorgio Bernard è nato a Milano nel 1972 e vive a Castiglioncello (LI). Ha trascorso i primi anni della vita professionale tra Italia e Regno Unito, lavorando come sceneggiatore di fumetti e sistemi di gioco narrativi. L’esordio come romanziere è del 2008, con Giovanni Gelati, Diario di un podestà antifascista, edito da Belforte. Nel 2017 pubblica Benedetta e Niccolò, la storia vera di una mamma e del suo bambino, affetto da una grave forma di autismo. Nel 2019 dà alle stampe Sangue di Re, primo capitolo della trilogia I Racconti degli Esterni. Come un’onda che si tuffa sullo scoglio è il suo settimo romanzo.