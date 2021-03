Come regalarci qualche anno di meno: con un soft lifting non chirurgico, che distende la pelle del viso e del corpo.

Per l’occasione ho fatto una bella chiacchierata con il dottor Franco Del Vigo, specializzato in scienze dell’alimentazione e medico estetico con un’esperienza pluridecennale sulle tematiche più innovative ed efficaci in questo campo.

In questa occasione vogliamo approfondire le tecniche dei fili riassorbibili.

I fili possono essere di varie lunghezze e dimensioni e le sostanze da cui sono composti sono principalmente due: PDO(polidioxanone) e CAPROLACTONE(prevalentemente acido polilattico).

Si suddividono in fili di trazione e di biostimolazione.



I fili di trazione hanno delle piccole alette in grado di risollevare i tessuti del viso e del collo con ottimi risultati, ma vengono utilizzati anche nel caso di lievi ptosi delle mammelle e dei glutei. Inoltre sono utilissimi per contrastare la lassita’ cutanea dei tessuti della parte interna delle braccia, dell’interno coscia e del rilassamento delle ginocchia e della zona del l’ombelico.

Sia i fili di trazione che di biorivitalizzazione vanno a stimolare la produzione del collagene: indispensabile fonte di giovinezza per la nostra pelle.

Si possono utilizzare in sinergia o individualmente a seconda delle necessità.

È molto importante rivolgersi a professionisti competenti, pronti a fornirvi le giuste soluzioni ai vostri problemi.

Questi trattamenti si svolgono in ambulatorio medico e non ci sono particolari controindicazioni.

Sempre di più la medicina estetica ci offre soluzioni armoniche e con un effetto naturale.

L’armonia è bellezza.

Antonella Contin