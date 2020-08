Utilizzare prodotti naturali per le pulizie della casa comporta notevoli vantaggi al Pianeta, a noi stessi ed anche al nostro portafoglio! Eliminare ingombranti flaconi di plastica, ridurre l’inquinamento delle acque dovuto all’utilizzo di prodotti chimici, proteggendo la propria pelle, e non ultimo risparmiare, è certamente un ottimo risultato.

Per lavare alla perfezione le stoviglie, anche i cristalli più preziosi o le teglie più unte, c’é Solara solido di Officina Naturae. Non è un sapone ma un vero e proprio detersivo piatti solido, molto concentrato, con una formula specifica per rendere puliti e brillanti i piatti ed eliminare i cattivi odori. Si utilizza strofinandolo sulla spugna umida per creare una soffice schiuma, non occorre usarne troppo perché con poco detersivo si lavano molte stoviglie (dura per circa 200 lavaggi).

Grazie a particolari ingredienti protettivi, formulato senza l’utilizzo di conservanti, coloranti e profumi di sintesi, è gentile con le tue mani e indicato anche per la pelle delicata. Durante l’utilizzo sprigiona un gradevole profumo, creando una schiuma ricca e spumosa.

Solara solido é disponibile in due profumaziomi: arancio dolce e menta piperita. Si presenta in un packaging in cartoncino e una volta utilizzato, per una perfetta conservazione, si ripone nel “Porta solido”, realizzato in PLA, una bioplastica compostabile, con la tecnica della stampa 3D.

Officina Naturae é un’azienda biosostenibile, Made in Italy, per in suoi prodotti utilizza estratti vegetali e NON TESTA SUGLI ANIMALI. Sul loro sito potrete trovare un’ampia scelta di detergenti per la persona e per la casa, cosmetici e accessori eco-friendly, per chi predilige prodotti consapevoli contribuendo a mantenere un Pianeta in forma e pulito.