Il Codacons interviene sulla vendita al magnate di Kiev Olexandr Boguslayev dell’Isola di Gallinara per 10 milioni di euro e con una diffida chiede oggi che le Autorità competenti intervengano tempestivamente per acquisire al patrimonio demaniale l’Isola Gallinara, evitando alla collettività una perdita ambientale e paesaggistica di dimensioni colossali.

Con la diffida indirizzata al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona l’Associazione ha richiamato il particolare pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale dell’isola.

Scrive il Codacons nella diffida, motivando le ragioni dell’intervento:

“L’attuale regime della proprietà del bene sembrerebbe porsi definitivamente in conflitto con la tutela del pubblico interesse alla preservazione dei valori ambientali e paesaggistici dell’isola, in quanto il trasferimento ad altro soggetto privato potrebbe non consentire alla collettività di fruire, nel rispetto dei vincoli esistenti per legge, delle bellezze naturalistiche e culturali dell’isola, oltreché non garantire la tutela del bene”.