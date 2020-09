CO.SO. è la nuova linea di Cosmetici Solidi, che segna la svoltaplastic-free di Officina Naturae.

In un mondo sempre più evoluto ma, purtroppo, sempre più inquinato dai rifiuti plastici, vogliamo fare la nostra parte nel migliorare sempre di più la nostra impronta ecologica.



CO.SO. è la nostra risposta forte e chiara ad una crescente sensibilità verso l’ambiente, dimostrata non più da pochi ecologisti incalliti – come noi, da sempre sensibili al problema degli imballaggi – ma anche dai giovanissimi.

Il nome è tutto un programma!

Un simpatico acronimo, facile per tutti da ricordare, che racchiude sia i nostri punti di partenza che gli obiettivi a cui, sin dal principio, abbiamo voluto puntare. Eccone quattro:

i COsmetici SOlidi sono la scelta plastic-free , che evita a noi la produzione di imballaggi in plastica e a te ingombranti flaconi che diventano, poi, rifiuti;

sono la , che evita a noi la produzione di imballaggi in plastica e a te ingombranti flaconi che diventano, poi, rifiuti; sono COsmetici SOstenibili , che rispettano l’ambiente ma anche la salute della nostra pelle;

, che ma anche la salute della nostra pelle; sono anche COsmetici SOlidali perché, come da sempre facciamo, abbiamo selezionato materie prime vegetali biologiche, coltivate da piccoli produttori italiani . E poi abbiamo affidato, l’ultimo step della filiera, il confezionamento, a una cooperativa sociale;

perché, come da sempre facciamo, abbiamo selezionato . E poi abbiamo affidato, l’ultimo step della filiera, il confezionamento, a una cooperativa sociale; si potrebbero considerare anche COsmetici SOcial, che puoi portare ovunque con te e condividere con chi vuoi. Sono infatti molto comodi da portare in viaggio, in palestra o in aereo, anche grazie agli accessori.

Non sono saponi!

Guai a chiamarli così: i CO.SO. si possono definire semplicemente veri e propri cosmetici solidi!

A differenza dei saponi, che hanno un pH alcalino, i CO.SO. hanno un pH specifico per ogni parte del corpo: non è stato semplice trovare le giuste formule, ma dopo una lunga ricerca, abbiamo trovato la soluzione per i vari tipi di pelle e capelli, selezionando specifici ingredienti e principi attivi, rigorosamente vegetali.

COsmetici SO… bri

Ne basta poco di ognuno. Abbiamo eliminato l’ingrediente che, nei cosmetici, è onnipresente… l’acqua! Per questo sono molto concentrati e basta bagnarli e strofinarli leggermente in mano o direttamente sulla pelle o sui capelli, per sviluppare una soffice schiuma piacevole e profumata.

Con l’utilizzo di ogni CO.SO. è possibile risparmiare fino a due flaconi di prodotto da 200 ml!

Nulla da invidiare ad altri cosmetici

Una linea come questa non deve solo “accontentare” chi vuole produrre meno rifiuti in plastica: per questo abbiamo impiegato tempo e risorse nella ricerca ma anche ogni cura e attenzione nella produzione, realizzando cosmetici di alta qualità artigianale.

Un nuovo modo di lavarsi… come una volta!

Sicuramente una rivoluzione! Utilizzare un CO.SO. per lavarsi è certamente cambiare le proprie abitudini ma soprattutto fare un gesto di amore nei confronti delle generazioni future, dell’ambiente che troveranno e degli abitanti che lo popolano.

Siamo sicuri che, una volta provati, non sarà facile tornare indietro ma sarà un grande passo in avanti per il Pianeta!

Officina Naturae