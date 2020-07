Arena La Spezia Piazza Europa Cinema Il Nuovo

Venerdì 17 Luglio

Ore 21.30 C’era Una Volta A Hollywood ( A grande Richiesta)

Sabato 18 Luglio

Ore 21.30 La Sfida Delle Mogli ( In Prima per il Cinema)

Domenica 19 Luglio

Ore 21.30 La Vita Invisibile Di Euridice Gusmao ( A grande Richiesta)

Lunedì 20 Luglio

Ore 21.30 Un Divano A Tunisi ( Anteprima Nazionale)

Martedì 21

Ore 21.30 Un Divano A Tunisi ( Anteprima Nazionale)

Mercoledì 22 Luglio

Ore 21.30 La Dea Fortuna ( A grande Richiesta)

Giovedì 23 Luglio

Ore 21.30 FAVOLACCE ( In Prima per il Cinema)

Arena Sotto Le Stelle Astoria Lerici

Venerdì 17 Luglio

Ore 21.30 Trolls World Tour ( In Prima Per Il Cinema)

Sabato 18 Luglio

Ore 21.30 Gli Anni Piu’ Belli ( A Grande Richiesta)

Domenica 19 Luglio

Ore 21.30 Gli Anni Piu’ Belli ( A Grande Richiesta)

Lunedi 20 Luglio

Ore 21.30 Tutto Il Mio Folle Amore ( A Grande Richiesta)

Martedi 21 Luglio

Ore 21.30 Tutto Il Mio Folle Amore ( A Grande Richiesta)

Mercoledi 22 Luglio

Ore 21.30 Un Divano A Tunisi ( Anteprima Nazionale)

Giovedi 23 Luglio

Ore 21.30 Un Divano A Tunisi (Anteprima Nazionale)

Cinema Garibaldi Carrara

Chiuso Per Ferie

Alcune regole

La prenotazione gradita!

ecco come faremo

► vuoi essere sicura/o di avere un posto? manda una mail solo ed esclusivamente a spaziocinemailnuovo@gmail.com entro la mezzanotte del giorno prima.

► ti mandiamo una conferma via mail

► prenotazione telefonica per il cinema Piazza Europa al 348 5543921 – Al n. tel. 0187 24422 del cinema teatro Il Nuovo, a biglietteria chiusa risponde una segreteria telefonica che informa sulla prossima programmazione. PER ARENA ASTORIA al 348 5543921 al tel 0187/952253 del cinema Teatro Astoria Lerici o prenotazioniastoria@libero.it

► ritira il biglietto prenotato entro e non oltre 20 minuti prima dell’inizio del film

► quando arrivi al cinema, troverai una fila dedicata ai prenotati

► potrai pagare con carta , oppure in contanti, poi igienizziamo tutti quanti (compresa la cartamoneta )

poche regole che sicuramente seguirai, è tutto nuovo anche per noi: la collaborazione sarà apprezzata e, se migliorabile, qualche regola cambiata!

►Per gli spettacoli teatrali rivolgersi al Teatro Civico e i canali autorizzati

Il Nuovo-Astoria-Garibaldi sono anche in streaming su www.miocinema.it

MioCinema, piattaforma di cinema d’autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la tua sala.

Account e registrazione

La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( Il Nuovo La Spezia o Astoria Lerici o Garibaldi Carrara) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail. Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.

