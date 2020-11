LA SPEZIA- Il Cinema il Nuovo La Spezia pur non potendo organizzare matinee con le scuole nella sala di Via Colombo , grazie alla collaborazione dei professori e il Dipartimento Formazione e Promozione Agiscuola ha voluto riprendere le fila delle attività del David Giovani 2020 nonostante le restrizioni in atto per il contenimento del Covid-19 , pertanto si è deciso che la visione dei film in concorso avvenga in piattaforma e non in sala cinematografica come è previsto dal progetto stesso.

La nostra piattaforma che permetterà di accedere alla visione dei film in concorso , contenuti extra per aiutarli a comprendere meglio il linguaggio cinematografico. E’ dovere di ogni giurato vedere tutti i film in concorso (saranno circa 25 e verranno caricati in piattaforma secondo le tempistiche usuali dall’uscita in sala) e ogni accesso sarà limitato al numero dei giurati comunicati e verrà monitorato ogni singolo ingresso alla piattaforma .La scadenza della visione e della votazione così come stabilito dall’Accademia del Cinema Italiano –Premi David di Donatello, è stata posticipata al 28 febbraio 2020. Una volta visionati tutti i film, i docenti dovranno raccogliere i voti dei giurati (una sola opera cinematografica che tra le 25 selezionate abbiamo considerato la migliore) e riportarli in piattaforma nella sezione votazioni.Si ricorda, inoltre, che altermine della votazione i giurati dovranno presentare un elaborato su uno o più film italiani o su aspetti di essi visti nell’ambito dell’iniziativa in oggetto. Tali componimenti/recensioni dovranno essere inviati alla sede dell’Agiscuola

Una apposita commissione del Dipartimento formazione e promozione Agiscuola provvederà a selezionare tra tutti gli elaborati i due ritenuti migliori per ogni regione.L’autore del primo classificato parteciperà, come membro della Giuria del Leoncino d’oro Agiscuola, alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (settembre 2021); il secondo parteciperà ai lavori del Campus Cinema Scuola Giovani che si terrà a Roma a data da concordare