Sabato 10 e domenica 11 aprile, dalle ore 9 alle ore 22 in live streaming su www.mylifedesign.online, appuntamento con “CHANGE! Virtual Summit”, il primo incontro gratuito e aperto a tutti organizzato da My Life Design Academy, con il sostegno di Audible e la media partnership di OlisticMap, Video Vision, Terra Nuova Edizioni, Macrolibrarsi e LifeGate, per apprendere, sperimentare e integrare nella propria quotidianità le strategie più all’avanguardia nell’ambito delle scienze del benessere e della qualità della vita per affrontare questi tempi di grande cambiamento.

Attraverso la testimonianza e i consigli pratici di oltre 24 tra esperti internazionali di scienza e benessere e nomi noti della cultura, dello spettacolo, della musica, dello sport, dell’imprenditoria e del giornalismo, che hanno fatto del cambiamento una grande opportunità, l’evento va a stimolare riflessioni e a fornire strumenti semplici e immediati per affrontare con sicurezza questo periodo di trasformazione, toccando diversi ambiti e discipline per declinare in strategie concrete valori e saperi condivisi tra salute, educazione, ambiente, neuroscienze, imprenditoria, leadership, impatto sociale, arte, musica, letteratura, psicologia, natura, digitale, alimentazione, impresa, economia, comunità, sessualità e relazioni.

Quattro sezioni, introdotte da Daniel Lumera e Rosita Celentano, ospitano nomi del calibro di Simona Atzori, Giulia Calefato, Nicoletta Carbone, Giada Caudullo, Giovanna De Maio, Immaculata De Vivo, Luciana Delle Donne, Ilaria Drago, Andreina Fabbi Baggio, Silvia Iaccarino, Paola Maugeri, Giovanna Melandri, Micaela Palmieri, Carolyn Smith, Benedetta Spada, e ancora Franco Arminio, Franco Berrino, Stefano Davide Bettera, Guidalberto Bormolini, Dario e Andrea, Gio Evan, Mirco Gasparotto, Luca Mazzucchelli, Folco Terzani, Emiliano Toso e altri “a sorpresa”, mentre Simonetta Barcella e Beatrice Carbone propongono workshop e momenti esperienziali unici tra cucina e movimento.

Un’ampia riflessione, intitolata “Dall’Io al Noi”, vede il sabato mattina incentrato su nuovi e antichi strumenti del benessere in un confronto tra Franco Berrino, Paola Maugeri e Daniel Lumera, cui fa seguito il workshop di yoga con Benedetta Spada dedicato alla via della tenerezza; a metà mattina si affronta quindi il tema dell’educazione sensibile per un rinnovato sguardo su bambini e bambine insieme alla psicomotricista, counselor e formatrice Silvia Iaccarino. Chiude la prima parte del summit il laboratorio esperienziale a 432 Hz Benessere H24 live con Daniel Lumera ed Emiliano Toso.

Il pomeriggio è quindi volto ad approfondire in chiave più introspettiva e spirituale come “Il Negativo ci salverà la Vita” con tre importanti testimonianze femminili: Simona Atzori e Carolyn Smith dialogano sul tema La danza della vita: i passi del cambiamento, quindi la giornalista Micaela Palmieri approfondisce come si possa rinascere liberandosi dalle dipendenze. Seguono il workshop d’arte e teatro con Ilaria Drago Il teatro che rivela: il “limite” diviene “soglia” e la tavola rotonda dedicata al ruolo della spiritualità nei grandi cambiamenti con Stefano Davide Bettera, Guidalberto Bormolini e Daniel Lumera. In serata Rosita Celentano modera il dialogo aperto tra Franco Berrino e Daniel Lumera su leggerezza e cambiamento, quindi alle ore 21 conclude la prima giornata l’incontro tra Gio Evan e Daniel Lumera all’insegna di parentesi ispirative, emozionali e spirituali.

La domenica si apre con il tema attualissimo della parità di genere, grazie alle proposte della sezione “Leadership Gentile, Valori al Femminile” che caratterizzano l’intera mattinata e culminano con la tavola rotonda sull’impresa gentile tra Giada Caudullo, Mirco Gasparotto e Giovanna Melandri, moderata dalla giornalista Eleonora Chioda, per poi passare al tema cambiamento, resilienza e relazioni che vede Daniel Lumera in dialogo con Giovanna De Maio e Giulia Calefato.

Il pomeriggio domenicale è dedicato a intraprendere “Un Viaggio di Consapevolezza: Strategie di Cambiamento” capace di proporre strategie e offrire strumenti pratici per affrontare il delicato momento che stiamo vivendo: Rosita Celentano, Folco Terzani e Franco Arminio ci guidano subito tra paesaggi interiori e paesaggi esteriori, mentre Micaela Palmieri con Luciana Delle Donne, Andreina Fabbi Baggio e Michela Bellomo si confrontano sulla leadership al femminile; quindi con Daniel Lumera e Luca Mazzucchelli si affronta la psicologia del cambiamento.

Il summit si conclude con l’intervista di Nicoletta Carbone a Daniel Lumera e Immaculata De Vivo sul loro nuovissimo libro “LA LEZIONE DELLA FARFALLA. Imparare a cambiare per rigenerarsi”, in uscita il prossimo giugno e qui svelato in anteprima assoluta, a cui fa seguito una speciale Meditazione Internazionale sul Cambiamento guidata da Daniel Lumera.

Dall’esperienza del metodo My Life Design®, il disegno consapevole della propria vita ideato da Daniel Lumera che coinvolge centinaia di migliaia di persone, nasce dunque un incontro unico per esplorare e comprendere la natura del cambiamento, e imparare a rigenerarsi grazie a strumenti e strategie di benessere ad alto impatto sulla qualità della vita individuale, relazionale e collettiva.

«La vita stessa è cambiamento – afferma Daniel Lumera, autore bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere –. In quest’ultimo periodo tutti noi abbiamo vissuto un cambiamento, personale, nelle relazioni, nel lavoro, nelle abitudini, nel rapporto con l’ambiente e con gli altri, e soprattutto nel prossimo futuro vedremo gli effetti più profondi di questo cambiamento. Proprio per questo abbiamo deciso di dedicare un virtual summit a questo tema, per studiarne la natura, comprenderlo e capire come poterlo vivere dentro di noi. Attraverso dialoghi, workshop e pratiche esperienziali trasformeremo quelle che sono le grandi difficoltà in opportunità e risorse. La natura della vita è trasformazione e percepire che niente rimarrà come prima e che siamo all’interno di un flusso ci porta a tre scelte: contrastare il cambiamento, assecondare il cambiamento o essere il cambiamento. E questo sarà il tema di “CHANGE! Virtual Summit”, per vivere il cambiamento come una rinascita».

“CHANGE! Virtual Summit” è un evento ideato e organizzato da My Life Design Academy. Si ringraziano Audible e i media partner OlisticMap, Videovision, Terra Nuova Edizioni, Macrolibrarsi e LifeGate per il sostegno all’iniziativa.

Per chi volesse intraprendere un percorso più profondo e formativo, grazie al programma Virtual Summit #PrimaFila sarà, inoltre, possibile accedere a contenuti speciali e approfondimenti esclusivi, oltre a godere di tre mesi di accesso completo alla My Life Design Academy, con un contributo di € 87,00. Per ogni accesso Virtual Summit #PrimaFila, la My Life Design Academy donerà € 5,00 a sostegno dei progetti del movimento Italia Gentile promosso dalla My Life Design ONLUS.

Il programma completo di “CHANGE! Virtual Summit” è disponibile sul sito www.mylifedesign.online, dove è ancora possibile registrarsi per accedere all’evento gratuito di sabato 10 e domenica 11 aprile.

Per informazioni: info@mylifedesign.com