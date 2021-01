LA SPEZIA – C’è tempo fino al 9 febbraio per iscriversi e concorrere al Carnevale spezzino che quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, si presenterà nella sua nuova veste di concorso mascherato ‘virtuale’. Il Carnevale Spezzino 2021, patrocinato dal Comune della Spezia e organizzato dall’Associazione Pro Spezia insieme al Patron del Carnevale Marco Tarabugi, verrà infatti svolto in maniera virtuale attraverso la regia della Webtv di Speziatv. Parteciperanno a questa rinnovata edizione le Associazioni Pro Spezia Piazza Brin, Tandem, Ciccio Pasticcio, Mimo Ramon, Eros Lombardo, Riccardo Borghetti, la Webtv di Speziatv e naturalmente le maschere tradizionali della CittàBatiston e Maia.

Potranno partecipare al Carnevale 2021 sia i bambini fino a 12 anni che agli adulti anche in rappresentanza di gruppi o associazioni o di quartieri: per aderire basta inviare una foto singola o un video (non sono ammesse foto di gruppo) alla pagina Facebook “Carnevale Spezzino 2021” oppure un’email acarnevalespezzino2021@gmail.com dal 26 gennaio al 9 febbraio prossimi.

La sfilata “Virtuale” del Concorso Mascherato, presentata come da tradizione da Battiston e Maia, che vedrà sfilare tutte le mascherine iscritte, si terrà venerdì 12 febbraio alle ore 21 in diretta sul canale Web Tv di SpeziaTV, regia di Jean Pierre Tassora, e sul relativo canale di YouTube oltre che su Facebook.

I premi di quest’anno, valutati da un’apposita giuria composta da Luciano Venturi in qualità di presidente della giuria, l’Assessore Lorenzo Brogi, Marco Tarabugi, Ciccio Pasticcio e Mimo Ramon, saranno i seguenti:

– Premio alla migliore mascherina maschile Offerto dal Consorzio Spezia in Centro

– Premio alla migliore mascherina femminile Offerto dal Consorzio Spezia in Centro

– Premio WEB Re Carnevale Offerto da Webtv Speziatv

– Premio alla mascherina più originale Offerto dal Consorzio Spezia in Centro

– Premio Città della Spezia Offerto da Associazione Pro Spezia

– Premio Battiston 2021

– Premio Maia 2021

Per info seguire la pagina Facebook “Carnevale Spezzino 2021 – Ed. Virtuale”

Si ringrazia il Consorzio Spezia in Centro per i premi offerti, Pro Spezia Piazza Brin, Ass. Tandem, Ciccio Pasticcio, Mimo Ramon, Gruppo Amici di Don Bosco, Eros Lombardo, Riccardo Borghetti e Paola Ceccotti per aver realizzato la grafica per l’edizione di questo carnevale.