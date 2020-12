Per salutare il 2020 e accogliere il nuovo anno tra le risate, Sky propone di trascorrere l’ultimo dell’anno in compagnia di Gigi Proietti, per ricordare uno degli attori più amati dal pubblico che proprio nel 2020 ci ha lasciati. A partire dalle19.15 con Il premio, la commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann, che vede Proiettinei panni del protagonista, uno scrittore che viene insignito del premio Nobel per la letteratura e parte per un esilarante viaggioon the road con il figlio per andare a ritirare il premio a Stoccolma.

In prima serata, alle 21.00, il cult Febbre da cavallo diretto da Steno, dove Proietti ed Enrico Montesanosono due dei tre amici che, per pagare i debiti ai loro creditori, cercano di falsificare l’esito di una corsa di cavalli, decidendo di sostituire il fantino pochi istanti prima che inizi la gara. A seguire, alle 22.40, il film La mortadella firmato da Mario Monicelli, con Sophia Loren e Danny De Vito, dove il personaggio interpretato dalla Loren, un’operaia napoletana di nome Maddalena, rimane bloccata all’aeroporto di New York, dove si trova per raggiungere il fidanzato, per via di una mortadella che non può passare la dogana.

I film sono disponibili anche nellacollezione on demand “Capodanno con Gigi Proietti”, che comprende anche Pinocchio di Matteo Garrone, in cui Proietti ha interpretato Mangiafuoco, e Brancaleone alle crociate di Mario Monicelli, con Vittorio Gassman nei panni del cavalier Brancaleone da Norcia.

(Fonte: Cinecittà News)