LA SPEZIA – Naturalezza e luminosità sono le parole d’ordine. Ma prima di parlare dei trend di questa stagione, quante di voi si saranno chieste: sarà meglio una base calda o fredda? E che sfumature fare per regalare movimento alle chiome?.

Il colore dei capelli non può prescindere dal nostro l’incarnato e dal colore dei nostri occhi, così come quando si sceglie un fondotinta, conoscere il sottotono della nostra pelle è fondamentale per far risaltare al meglio e dare luce ai lineamenti del nostro viso.

Come scoprire il sottotono della pelle?

. indossa una maglia bianca e mettiti davanti allo specchio

. la luce deve essere il più possibile naturale

. ora osserva le vene dei polsi per capire il sottotono : se sono verdi hai un sottotono caldo, se sono blu/violacee hai un sottotono freddo. Nel caso siano un mix di verde e blu il tuo sottotono sarà neutro; in questo caso sei molto fortunata perché ti staranno bene entrambe le basi.

Capelli biondi, le tendenze più cool dell’estate 2020 : chiari e luminosi, come dopo una vacanza al mare, biondo sabbia, biondo ambrato, blush rose, biondo dorato.

Ma come avere dei capelli vibranti di luce? Fondamentali sono le tinte uniformi e raffinate con sfumature che donano movimento al capello e che non si discostino troppo dal colore di partenza.

Le tecniche di decolorazione shatush e balayage saranno dunque preferite in versione light per un colore dolce e avvolgente, natural chic.

MI raccomando osate, chiedete al vostro parrucchiere di fiducia.

Il biondo è un modo di essere e una ricerca continua.

Buona estate e attente allo stile!

Antonella Contin