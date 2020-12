LA SPEZIA – Con un piccolo gesto si può stare vicini alla Croce Rossa, impegnata da più di 9 mesi con i suoi volontari nella lotta alla pandemia e nell’assistenza alle persone in difficoltà. L’associazione spezzina infatti, in vista delle festività, lancia le calze della befana targate Croce Rossa: un dolce regalo che con un’offerta minima di 10 euro permetterà di sostenere la CRI in questo periodo di emergenza.

Chi è interessato può richiedere le calze contattando il numero 3351643892 oppure scrivendo alla pagina Facebook “Giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia” o a quella Instagram “giovanicrilaspezia”. La Croce Rossa è impegnata ogni giorno nella lotta al pandemia grazie all’impegno dei suoi volontari, fin dal 21 febbraio, quando l’associazione ha messo a disposizione del 118 la prima ambulanza Covid della provincia, lanciando subito dopo il servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci e la “Spesa sospesa”, attività che hanno permesso di aiutare centinaia di famiglie. Il regalo solidale permetterà di sostenere economicamente la CRI, che negli ultimi mesi ha dovuto far fronte a oltre 60 mila euro di spesa per l’acquisto di strumenti e dispositivi di protezione personale per la sicurezza dei volontari e delle persone assistite.