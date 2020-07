CALICE AL CORNOVIGLIO- Una cena solidale aperta a tutti, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, per passare una serata di serenità e raccogliere fondi a sostegno della locale Croce Rossa. È l’iniziativa organizzata dalla CRI di Calice al Cornoviglio per sabato 1 agosto: la cena con intrattenimento musicale, dal prezzo di 20 euro a persona, si terrà alle ore 20.30 al circolo Acli di Calice. Per l’occasione verrà offerto un menu ricco di specialità locali: spaghetti ai muscoli, impepata di muscoli, frittelle di muscoli, bianchetti e dolce casalingo (acqua e vino sono compresi).

Per partecipare è gradita la prenotazione ai numeri 3473732325 o 3407129726. La cena, che si terrà all’aperto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, è aperta a tutte le persone interessate ad aiutare la Croce Rossa di Calice, che con questa prima iniziativa dopo il periodo più critico dell’emergenza si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per potenziare e rendere sempre più efficienti le sue attività di assistenza sul territorio.