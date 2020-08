LEVANTO- Parte oggi, 24 agosto, immancabilmente al “Raso Scaramuccia”, la preparazione del Levanto al campionato calcistico a venire di Promozione ligure (che lo rivedrà nel Girone B).

Confermato intanto alla presidenza Dimitri Queirolo che funge pure da Tesoriere, Vicepresidente Vicario è Enrico Maggiani, Vicepresidenti Enzo Silvio Currarino e Mario Caridi; integrano poi il Consiglio direttivo Marco Lagaxio e Carlo Walter Satta quale probiviro che dirige anche Sab e cambusa, Piergiorgio Bussani pure contabile e Luca Beccarelli, anche capo del settore giovanile.

L’area organizzativa si articola nel Segretario Piergiorgio Bussani con Alberta Perrone “vice”, in Davide Barilari al Marketing, in Enrico Rasi quale Addetto al magazzino, in Mario Viviani come Responsabile strutture e in Guido Arpe insieme a Giuliano Zanone a capo della cucina.

Venendo all’area tecnica ecco Direttore generale Raffaele Sassarini, Direttore sportivo Jacopo Corsano, Team-manager Corrado Baietto ed Ettore Currarino, medico sociale Manfredo Bevilacqua e fisioterapista Beatrice Barletta.

Questa poi attualmente la “rosa” della Prima squadra sotto la guida del neoallenatore Simone Ciuffardi, il quale ha in Jacopo Callo il “vice”, con Francesco Schiaffino preparatore atletico e Samuele Bagnasco degli estremi difensori…

Portieri – Mori Nicholas e Zito Michelangelo.

Difensori – Agrò Gabriel, Andaloro Giacomo, Bertano Simone, Marozzi Matteo, Monetti Thomas, Moggia Mattia, Nicora Matteo e Romano Carlo.

Centrocampisti – Barilari Lorenzo, Barletta Nicolò, Borgalli Jacopo, Callo Edoardo, Daniello Simone, Filippone Andrea, Gambotti Andrea, Gabelli Leonardo, Monti Simone, Romano Johnatan, Romano Thomas, Sassarini Alex e Zoppi Riccardo.

Attaccanti – Costa Federico, Pagano Cesare, Righetti Dimitri e Tuvo Gabriele.

Infine il “vivaio”, appunto agli ordini di Luca Beccarelli, ha il Direttore sportivo in Antonio Sassarini. Per il resto: Sergio Tuvo e Marco Lagaxio i responsabili degli Allievi, Sara Cortesi e Luca Corradino dei Giovanissimi, Manfredo Sighinolfi e Danilo Lupi degli Esordienti, Chiara Moggia e Mattia Cartolano dei Pulcini, Alessandro Azzolari e Aldo Filippo dei Piccoli Amici, Giovanna Tassoni e Marco Delbene dei Primi calci.

Andrea Catalani