SANTO STEFANO MAGRA- Un tocco femminile nello staff dirigenziale in costruzione, al Magrazzurri, per la stagione calcistica 2020/21. A gestire i tornei giovanili che il sodalizio di Santo Stefano e Ponzano organizzerà, nella stagione 2020/21, sarà infatti Tamara Lorè. Nel ruolo, ella ha avuto un’esperienza breve al Luni, ma non scordiamoci che nella sua pluriennale permanenza alla Tarros (dove per anni ha dato una mano a destra e a manca) tanto deve aver appreso dal coniuge Stefano Stano…quello, per intenderci, che fra l’altro ha fatto del “Tataìn” un torneo internazionale in grado quasi di sconvolgere il traffico sarzanese.

<Felice d’essere al “Magra” – dichiara lei – dove l’ambiente dello stesso settore giovanile mi sembra molto propositivo. Da parte mia ci metterò tanta buona volontà e poi non dimentichiamo che appunto ho imparato tanto, in materia, “in famiglia”>.

A proposito di familiari Irio, il babbo di Tamara, difese i pali dello Spezia all’inizio degli anni Sessanta in Serie C. Si tratta difatti di una spezzina trapiantata a Sarzana.

Tornando ai nostri giorni, non manca di sbandierare il proprio pieno appoggio al nuovo Responsabile organizzativo dei tornei la medesima società, in particolare con le parole di quell’ Enrico Carannante che con Andrea Benvenuto è il direttore sportivo del “vivaio”: <E’ la pedina che di mancava. Sono sicuro che con la Lorè alla guida organizzeremo competizioni di livello egregio e daremo modo ai nostri bambini e ragazzi, nonché a tutti i partecipanti, di divertirsi e imparare ancora di più>.

Intanto, alla Madonnetta ponzanese, segreteria azzurra aperta da tempo; lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.30 alle 19.