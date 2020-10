In un ambiente galvanizzato dal brillantissimo esordio in campionato della Prima squadra, che alla Corea ha inferto un netto 2-0 al Follo San Martino, quest’ultima ha ingaggiato con la Juniores del Magrazzurri uno spettacolare allenamento congiunto: terminato con due reti per parte, tutte nel primo tempo, fra le mura di casa.

Generale soddisfazione per quello che dovrebbe essere stato preziosa sgambata per gli Juniores (che vincevano due a zero) e, per la 1.a squadra, un utile avvicinamento al prossimo severo impegno in Promozione; che domenica prossima 11/10 vuole i ponzano-santostefanesi sul campo di una Forza e Coraggio, probabilmente grande favorita del Girone B, magari arrabbiata per il 2-1 buscato sul terreno d’un vivace Levanto nella giornata inaugurale.

Per la cronaca mister Stefano Paolini ha impiegato formazione fondamentalmente diversa per ognuno dei due tempi…

Primo tempo – Pietra, Macchioni, Novelli; Cerri, Montani, Salvadori; Mazzantini, Cervia, Romiti; Santunione e Cantoni.

Secondo – Belloni, Cerri, Novelli; Macchioni, Capetta, Savatori; Morettini, Lugli, Salamina; Conti e Atzeni.

Andrea Catalani