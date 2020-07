LEVANTO- Non si ferma più il Levanto…

Dopo gli arrivi dell’attaccante Federico Costa e del centrodifensore Matteo Marozzi dal Canaletto Sepor, ecco dal Rivasamba una bella dose di gioventù, con l’acquisizione dei fuori-quota Denis Barbagallo e Giacomo Andaloro: rispettivamente esterno destro e difensore; ambedue di annata 2001.

Peraltro Barbagallo, che sulla fascia può giocare sia un po’ arretrato (da mediano laterale) che più avanti come un tornante, ha già fatto capolino in Promozione appunto in maglia arancione.

Giungono in prestito, entrambi già richiesti da vari club, ma pervenuti in biancoceleste pure grazie all’assai consolidata e oramai perfino storica collaborazione tra il sodalizio di Sestri Levante e quello levantese.

Andrea Catalani

Nella foto da sinistra il d.g. rivierasco Raffaele Sassarini, Barbagallo, Andaloro e il responsabile del settore giovanile Luca Beccarelli