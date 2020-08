In vacanza, si sa, tutto è concesso: aperitivi, cene, grigliate, spuntini fuori orario… Può capitare, quindi, di tornare a casa con qualche chilo di troppo ed è importante riprendere i ritmi quotidiani con delle buone regole, soprattutto a tavola!

Perdere peso in modo graduale e duraturo, individuando obiettivi raggiungibili ed evitando diete drastiche, sarà possibile con il metodo So Shape: qualità Made in France, senza conservanti, senza glutine, vegetariano.

Con il metodo So Shape si fissa innanzitutto la durata per raggiungere l’obiettivo: 5, 14 o 28 giorni. Si compone poi il Challenge con degli shake e/o dei piatti caldi (in termini di calorie e nutrienti sono equivalenti): 1 pasto So Shape a colazione, pranzo libero, 1 pasto So Shape a cena. Se è prevista una cena fuori basterà invertire il pranzo libero con la cena! Per spezzare un languorino durante la giornata si potranno consumare degli alimenti che fanno parte della lista degli “open food”, presenti nella guida.

Il Challenge verrà recapitato direttamente a casa con lo shaker e la guida informativa, utile per tutta la durata del programma, dove troverai tante ricette e originali consigli di preparazione, la lista degli “open food” e tante astuzie per aiutarti a raggiungere l’obiettivo!

Con So Shape non si rinuncia a nulla ed anche i più golosi non faticheranno a ritrovare la forma desiderata: gustosi shake dolci per risvegliare il metabolismo con una sana e nutriente colazione, snack per cadere in tentazione in modo sano, deliziose vellutate, piatti a base di pasta e riso, bilanciati da gustare caldi, un’incredibile scelta di gusti e sapori. Con So Shape, 2 pasti principali su 3 sono ipocalorici e COMPLETI di tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno giornalmente, la famosa RDA (razione giornaliera raccomandata).

Info e ordini: it.soshape.comInfo e ordini: it.soshape.com