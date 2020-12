BRUGNATO- Lo shopping natalizio è ancora più conveniente a Brugnato 5Terre Outlet Village, grazie ai Gift Days, la speciale promozione che fino al 20 dicembre permette a tutti i possessori di Vip Card di effettuare i propri acquisti all’interno dei negozi aderenti all’iniziativa, con sconti del – 40% sul prezzo outlet, su un’ampia selezione di prodotti e collezioni di stagione. Un’ottima opportunità per regalare e regalarsi i capi dei brand preferiti a prezzi davvero vantaggiosi.

L’iniziativa, rivolta ai possessori delle VIP Card, invita anche alla sottoscrizione della tessera: è possibile farlo in pochi brevi passaggi, presso l’infopoint dell’Outlet Village. La card è totalmente gratuita e offre numerosi benefici durante tutto l’arco dell’anno.

Dopo la chiusura temporanea, caratterizzata dalla decisione della proprietà di sospendere i canoni d’affitto dei retailers per la durata dell’emergenza a fronte dell’impegno da parte degli stessi a non effettuare licenziamenti – misura volta a tutelare gli oltre 400 lavoratori del Centro – Brugnato 5Terre Outlet Village ha riaperto i battenti lo scorso 30 novembre confermando e rafforzando le misure finalizzate a garantire la massima sicurezza e la salvaguardia della salute di tutti.

Ad una continua sanificazione della struttura si affiancano percorsi a “senso unico” per limitare gli incroci tra persone, l’obbligo di indossare le mascherine sia all’interno che all’esterno dei negozi (presso l’infopoint è sempre possibile ritirarle gratuitamente), i tanti dispenser di gel igienizzante posizionati all’interno di tutto l’Outlet Village, il distanziamento interpersonale e contingentamento degli ingressi ai punti vendita. Per assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa e dalle linee guida attualmente in vigore, sono inoltre intensificati i controlli relativi al numero degli accessi alle singole attività commerciali. Questo riguarda anche i punti ristoro, che seguiranno l’orario di chiusura delle 18, stabilito dalla legge. Si tratta di poche semplici regole il cui rispetto contribuisce a rendere Brugnato 5Terre Outlet Village un luogo sicuro, dove poter trascorre in modo piacevole e sereno il proprio tempo libero e fare shopping in tutta sicurezza.

Brugnato 5Terre Outlet Village è un innovativo Outlet Village che sorge in una delle aree geografiche più note al mondo e meta di turismo internazionale, tra Portofino e la Versilia, immerso nel verde della Val di Vara e nei dintorni del borgo medioevale di Brugnato, considerato uno tra i 100 borghi più belli d’Italia. Aperto nell’aprile 2014, l’Outlet Village è un insediamento commerciale con oltre 80 negozi, con ottima accessibilità e visibilità lungo l’autostrada A12 Genova – Livorno. Il Centro offre un vasto assortimento delle migliori griffe di moda e marchi sportswear, calzature, accessori e casalinghi e molto altro ancora a prezzi ridotti dal 30% al 70% tutto l’anno. Tra i brand presenti Borbonese, Conte of Florence, Enrico Coveri, Liu-Jo Uomo, Alviero Martini 1° Classe, General Store U.S.A. con i suoi marchi Tommu Hilfiger, Calvin Klein e Schott NYC, Marina Militare, Napapijri, Nike, New Balance, Pinko, Puma, Twinset, Elena Mirò, Timberland e molti altri. Brugnato 5Terre Outlet Village è un’esperienza unica che combina shopping a prezzo outlet, art e cultura e offre un ricco programma di eventi, escursioni e attività in sinergia con il territorio circostante. Brugnato 5Terre Outlet Village è anche l’unico Centro a offrire un’eccezionale offerta gastronomica grazie al Padiglione del Gusto dove è possibile degustare il meglio delle eccellenze territoriali e prodotti tipici locali