Minimalista e pulito, semplice e profondo è il quadrato ad ispirare la creazione di BPRIME BAG; sempre uguale a sé stesso e riproducibile all’infinito, la forma geometrica da vita ad un logo e ad un tessuto in cui diventa 3D.

Se nella simbologia i quattro lati rappresentano i punti cardinali, le stagioni, gli elementi cosmici, nella collezione BPRIME sono sinonimo di trasversalità, eleganza informale, leggerezza, resistenza. I modelli sono dedicati al nuovo millennio e ad un target gender fluid, che sceglie in base alle proprie esigenze e al proprio stile di vita.

Materiali e lavorazioni innovative rendono unici i prodotti BPRIME BAG e creano icone che nascono da un expertise tutta italiana segnata da 40 anni di storia, a garanzia dell’ eccellenza del brand: ogni prodotto è infatti ottenuto dalla lavorazione sartoriale di artigiani italiani, che tramandano il loro know-how da generazioni.

I modelli BPRIME BAGS sono tridimensionali e indeformabili . Le borse sono realizzate in lycra tecnica lavorata con una procedura complessa di cui vanno controllati tempi, temperatura e pressione per permettere di dare forma alla materia senza alcuna cucitura, mantenendo morbidezza, leggerezza, resistenza. Oltre al tessuto tecnico, la stampa in 3D viene applicata anche al velluto e al daino a cui dona un effetto camoscio.

Il risultato, indipendentemente dalla scelta del materiale è una collezione “soft touch” ricca di modelli, materiali e colori che ad oggi è declinabile in oltre 900 varianti, impreziosita e personalizzata dai dettagli dei singoli accessori anch’essi logati.

Solo minime parti o dettagli che completano la borsa (maniglie e tracolle in particolare) sono in vera pelle di vitello, proveniente da conceria italiana.

Il rispetto per le persone e per l’ambiente sono i valori del marchio, che si traducono in materia ed energia, per diventare l’anima di ogni prodotto, per ispirare le nuove forme e i nuovi colori delle collezioni. Questo, se per molti può essere considerato un pregio, non lo è per questa azienda che intende discostarsi sempre più dall’utilizzo di materiali di derivazione animale. Possiamo oggi affermare che in una BPRIME la pelle costituisce al massimo il 10% della borsa, e la direzione è quella di realizzare, in futuro, un prodotto total animal friendly.