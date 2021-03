LA SPEZIA- Guide Del Pennato organizza escursioni guidate nel comune della Spezia nei giorni sabato 27 e domenica 28 Marzo

Boron Camminando tra i misteri della Tabula Peutingeriana

Orario:

Sabato 27/03 dalle ore 14:00 alle 17:30 (km. 9)

Domenica 28/03 dalle ore 9:30 alle ore 17:30 (km.15)

Punto di ritrovo: Termo (SP) in Via Brigola, 104 La Spezia di fronte alla Crédit Agricole del Termo –> https://goo.gl/maps/BnME29UqUqggrcWa6

Il nome di Boron, antica stazione itineraria romana, ha appassionato generazioni di studiosi, impegnati per oltre un secolo nel tentativo di dargli una precisa collocazione geografica.

Boron è riportata in due antichi documenti, di cui il più famoso è la Tabula Peutingeriana, che colloca la località 9 miglia dopo Luni, in direzione di Genova.

Un’ipotesi vuole Boron approdo posto nei pressi dell’attuale Pieve di San Venerio, un attivo centro di scambi dei Liguri dei castellari, quando il golfo della Spezia aveva ben altra estensione e il mare lambiva il piede delle colline.

Sebbene molti dei resti archeologici di epoca romana furono distrutti o persi durante gli scavi per la costruzione dell’Arsenale Militare, nella zona orientale del golfo qualcosa si è salvato, una labile traccia che seguiremo per sondare il mistero.

L’itinerario si svolge prevalentemente su sentieri e mulattiere selciate, con maestose querce e boschetti di bambù, sarà un cammino molto panoramico, che attraversa le storiche frazioni di San Venerio, Carozzo, Felettino, Isola e la Pieve.

Contributo escursione guidata (solo adulti):

Sabato € 10,00

Domenica € 16,00

Attrezzature: scarpe tecniche, zaino, riserva d’acqua, snack, pranzo al sacco per la sola domenica. Bastoncini da trekking consigliati.

Dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori per contenimento Covid-19

• mascherine (una andrà indossata all’incontro e quando non sarà possibile mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone)

• gel disinfettante

• buste di plastica per riporre indumenti e DPI

Importante leggere attentamente il Regolamento delle nostre escursioni contenente le misure di contenimento Covid-19 a questo link: http://www.guidedelpennato.com/regolamento/

L’escursione avverrà entro i confini comunali della Spezia e sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Itinerari ad anello – Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica Per partecipare: occorre effettuare obbligatoriamente la prenotazione in modalità online o telefonica (anche WhatsApp)