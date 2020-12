Bona Tondinelli Bijoux propone per questo inverno la Collezione “Maglia Greca”, bijoux raffinati e impreziositi da zirconi verde smeraldo e rosso rubino, racchiusi in una maglia “greca” bagnata in oro 18k. Le collane sono di varie misure, dal collier al sautoir lungo, che si può girare più volte attorno al collo. Molte le possibilità di personalizzare combinando le maglie con catene e perle coltivate. Tutte le creazioni sono artigianali realizzate in ottone con placcatura all’antica, bagnate prima nell’argento, poi nell’oro 18k. “La maglia greca è composta da due minuscole colonne con capitello, ecco il richiamo ai templi greci – dichiara la designer, e prosegue – la fessura centrale si presta a essere impreziosita da baguette di zirconi, ma è bella anche vuota. Partendo dalla maglia è stata creata tutta la collezione compresi gli anelli e gli orecchini”.

Bona Tondinelli è una designer di bijoux fiorentina, il suo negozio è situato in Oltrarno, da sempre luogo ricco di botteghe artigiane di antiquari e gallerie d’arte. Con un passato da antiquario e arredatrice, nel 2012 decide di dare vita a un atelier di bijoux, una autentica wunderkammer di gioielli con l’anima, come Bona ama definirli, all’interno del quale si possono trovare pezzi unici che spaziano dagli inizi dell’800 fino ai contemporanei Yves Saint Laurent, Dior, Correani, accanto alla sua linea di bijoux, molto apprezzata dalla clientela internazionale. Il negozio ospita anche il suo laboratorio dove crea a mano alcuni pezzi, mentre altri sono da lei disegnati e poi fatti realizzare da un laboratorio artigiano a Firenze.

Le pietre utilizzate sono semipreziose: agate, onice, corniole, giade colorate, perle coltivate e gli smalti sono eseguiti a mano. Nei pezzi unici a volte ci sono cristalli, zirconi o paste di vetro. In alcune creazioni frammenti di cose antiche sono assemblati in maniera inedita, divenendo capaci di raccontare una storia totalmente nuova. L’ispirazione del brand Bona Tondinelli Bijoux guarda al passato, rivisitato in maniera personale e contemporanea per una donna raffinata che ama ornamenti senza tempo di altissima qualità, da indossare “from desk to dusk”. Tutti i gioielli possono anche essere acquistati sul sito web con la possibilità di regalare per le festività una gift card.

Sito: https://bona-tondinelli-bijoux.myshopify.com/