Considerando la varietà di lettiere presenti sul mercato, sicuramente vasta ed interessante, è importante essere consapevoli che le nostre scelte, in qualità di consumatori, possono influenzare non solo il benessere dei nostri felini, ma anche l’ambiente in cui tutti viviamo.

La gattina Birba, dell’artista Stefania Martinico, ha scelto Natural Litter, una lettiera 100% naturale, composta solo da mais bianco che, a differenza delle altre lettiere minerali che contengono silicio, silicati o in generale polveri minerali, non rilascia sostanze che possono contribuire ad aumentare il rischio di malattie respiratorie. Per queste ragioni Natural Litter può essere usata non solo da gatti adulti ma anche dai cuccioli, senza rischi per la loro salute.

Completamente biodegradabile ed ecologica, la sua composizione naturale a base di mais ne consente lo smaltimento nei rifiuti organici, con un impatto sull’ambiente ridotto a zero. Inoltre essa, se in piccole quantità, può essere smaltita anche nel wc. Natural Litter è frutto di una produzione effettuata sfruttando energia rinnovabile ottenuta da impianti fotovoltaici e ciò la rende ancora più amica dell’ambiente. L’attenzione per l’ambiente è un aspetto importante per Marpet che, anche nei suoi prodotti, cerca di essere attenta il più possibile a questo principio.

Natural Litter è agglomerante e agisce nella formazione di palle che restano compatte e possono essere rimosse e smaltite lasciando la lettiera pulita. Possiede inoltre un elevato potere assorbente: 1 litro di lettiera è in grado di assorbire 3 litri di urina, consentendo minor consumo di prodotto e un’ottima resa, che si trasformano anche in un bel risparmio economico!

Grazie alla sua formula, Natural Litter, certificata dall’Università degli Studi di Torino, è in grado di bloccare la formazione dei cattivi odori. Infatti il suo principio attivo completamente naturale inibisce la formazione dei vapori di ammoniaca responsabili del cattivo odore e riduce la presenza dei batteri, mantenendo a lungo il delicato aroma originario della lettiera e impedendo la formazione di odori sgradevoli.

Disponibile nei migliori pet-shop, Natural Litter é disponibile in 3 diverse versioni: naturale, lavanda (per un profumo rilassante) e talco (per un profumo delicato e piacevole).