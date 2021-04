LA SPEZIA- seguito di alcuni rinvii per ragioni sanitarie dovute al Covid, l’ Ufficio Gare del Comitato regionale toscano della federbasket nazionale ha provveduto a rimodulare il calendario del Girone A della Serie C Gold, in cui è impegnata la Tarros Spezia che però fortunatamente non ha avuto finora giocatore né addetti coinvolti. Questi dunque gli appuntamenti per i “tarrosiani” in quello che resta della prima fase…

Lucca-Tarros si giocherà al Palatagliate mercoledì 14/4, ore 21, Tarros-Don Bosco Livorno sabato 17/4 alle 18 al Palasprint spezzino e Montale-Tarros martedì 20/4 al Palabertolazzi di nuovo alle nove serali.

Attualmente i bianconeri occupano nel gruppo la 2.a posizione in classifica e ricordiamo che le prime due accederanno ai playoff (ai playout le altre tre); per avere la certezza di andare avanti essi dovrebbero aggiudicarsi almeno 2 dei 3 match ancora in ballo: la gran sfida in tale contesto appare con l’altra compagine livornese ovvero il Don Bosco Li, poiché la Unicusano Pielle sembra ormai lanciata a vincere il girone, dopo il recente successo alla Spezia.