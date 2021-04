Recupero infrasettimanale, per la Tarros Spezia, che mercoledì 14/7 è attesa al Palatagliate lucchese dal Basket Lucca, ore 21. La partita, nel Girone A della Serie C Gold toscana, corrisponde alla 1.a giornata del girone di ritorno quando “saltò” per via di qualche caso di Covid fra i lucchesi.

Partenza dei bianconeri, verso le ore 18, dal parcheggio del Palamariotti spezzino; arbitri per l’occasione Marco Luppichini di Viareggio e Giacomo Natucci di Bagni di Lucca.

Mancheranno ancora l’ala-guardia Jacopo Loni e il playmaker di rincalzo Christian Petani…al di là di eventuali sorprese all’ultimo momento e dell’imperfetta salute d’un paio fra le riserve più giovani.

Commento di coach Maurizio Bertelà alla vigilia: <La tenuta morale? Non può che essere buona, senza farci tanti problemi, mica ci stiamo giocando la retrocessione>: allusione, si direbbe, a che gli spezzini puntano decisamente (nonché legittimamente) a passare a quella seconda fase a cui accedono le prime due del raggruppamento.

Al momento, Tarros seconda insieme al Don Bosco Livorno, che però ha giocato una partita in più.

Nella foto, Jacopo Loni in azione, di spalle Federico Casoni