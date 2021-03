Pielle Livorno – Tarros Spezia 85 – 81

Parziali: 29-14, 50-38, 68-60.

Pielle Livorno: Iardella 20, Creati 5, Kuvekalovic 17, Burgalassi, Nannipieri, Congedo 2, Tempestini 14, Dell’Agnello 9, Zeneli 9, Lemmi 9; n.e. Pirone e Portas Vives. All. Da Prato. T.l. 10/15.

Tarros Spezia: Fazio 5, Bolis 13, Loni 11, Menicocci 8, Casoni 20, Kibildis 22, Leporati 2; n.e. Saliauskas, Gaspani, D’Imporzano, Preci, Cozma. All. Bertelà. T.l. 13/20.

Nella tana del “mostro” Pielle a Livorno, la Tarros Spezia paga una partenza magari un po’ lenta e un secondo decollo livornese a match inoltrato, tuttavia esce con una sconfitta più che dignitosa…e soprattutto coach Maurizio Bertelà può prendere atto di una propria squadra capace di reagire allo slancio avversario che porta a un parziale al passivo di 18-2, come alle stesse assenze (mancavano Suliauskas e Petani) che anzitutto hanno costretto Bolis e Kibildis ad alternarsi in regìa.

Venendo al periodo topico del match gli spezzini, in svantaggio di 23 punti sul finire del primo tempo, sfoderano nel secondo una reazione che li porta a un parziale a favore di 12-0; nonché al 53-48 appena di vantaggio toscano. Purtroppo Casoni manca d’un soffio, in transizione, la palla che porterebbe i liguri a sole tre lunghezze dai padroni di casa: i quali così riprendono un po’ il largo.

Ad ogni modo, i bianconeri tengono sino al termine e la sconfitta di misura li lascia ben sperare in vista del prossimo, ravvicinatissimo impegno. Mercoledì 10/3, ore 20.30, arriva infatti al Palasprint il Montale. Nel “gironcino” A della Serie C Gold intanto, tutti adesso a quota 2 punti, con l’eccezione del Lucca rimasto per ora a zero.

Andrea Catalani