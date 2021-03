LIVORNO- Finalmente. Un mese e mezzo dopo l’ultima gara disputata con la Virtus Cagliari e una pausa forzata per quel maledetto Covid-19 che, purtroppo, ha colpito pure le bianconere, è arrivato il momento di scendere di nuovo in campo. Domani alle ore 18 al Modigliani Forum di Livorno la Crédit Agricole verrà ospitata dal Jolly Acli nella partita che vale per il 23° turno del girone sud di serie A2 femminile. La compagine toscana, reduce dalla sconfitta con Faenza prima della pausa per le Final Eight di Coppa Italia, occupa il decimo posto in classifica con 10 punti in 18 gare disputate, mentre le spezzine sono indietro di tre partite rispetto alle labroniche, ma con 18 punti e l’ottavo posto.

A parlarci del tanto bramato ritorno in campo è una delle colonne portanti della Cestistica, Elisa Templari: “Aspettavamo questo momento da più di un mese, quindi la voglia di tornare a giocare è sicuramente tanta. È stato un periodo delicato e la prima parte degli allenamenti alla ripresa sono stati fondamentali per permetterci gradualmente di rientrare ad allenarci di squadra, principalmente da un punto di vista fisico. Personalmente mi sento bene, ma sappiamo che ancora non siamo al 100% e quindi continuare a curare i dettagli ci permetterà di ritrovare sempre di più la giusta condizione per un finale di stagione tosto in cui dovremo recuperare alcune partite, per poi prepararci ad un playoff dove dovremo dare tutto ed essere tutte atleticamente al top”.

La guardia bianconera, infine, si esprime sulla delicata partita di domani: “Livorno è sicuramente in un momento positivo, l’arrivo di Peric ha portato entusiasmo e consapevolezza di potersela giocare con tutte le squadre del girone. Starà quindi a noi, consci di rientrare da un lungo stop, imporre il nostro ritmo, senza farci prender dalla troppa frenesia. Nei momenti in cui le cose andranno meno bene, che inevitabilmente ci saranno, sarà fondamentale restare unite e con la testa nel piano gara. Abbiamo tanta voglia di tornare a giocare e sono certa che con grande maturità faremo una grande partita”.

La direzione di gara è stata affidata a Federica Servillo di Perugia e Lucia Bernardo di Aprilia (LT). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Jolly Acli Livorno Basket.