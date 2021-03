LA SPEZIA- Nulla da fare per la Crédit Agricole, costretta ad arrendersi alla superiorità fisica e tecnica della Giorgio Tesi Group: una gara equilibrata per pochi minuti, poi la differenza di atletismo si è palesata in tutta la sua pienezza con le bianconere – ancora alla ricerca della miglior condizione post-COVID e prive sia di Hernandez che di Giuseppone, oltre a Linguaglossa out per i secondi 20 minuti a causa di una botta al naso – incapaci di tenere il ritmo forsennato delle toscane.

“Loro sono la squadra più atletica del campionato – afferma il coach della Cestistica, Marco Corsolini -, e si è visto. Purtroppo a livello fisico siamo ancora indietro, è normale, e in gare con un ritmo così alto facciamo molta più fatica. Nel secondo tempo ho deciso di ampliare notevolmente le rotazioni per evitare eventuali infortuni”. T

emplari e Packovski, con 13 e 11 punti, le uniche spezzine in doppia cifra.

La partita comincia in equilibrio, con Ramò a segnare il primo canestro e la Crédit Agricole che risponde con Packovski e Sarni per il primo vantaggio bianconero. Il testa a testa tra le due compagini prosegue fino a meta periodo, quando Ponte Buggianese alza i giri del motore e crea un parziale di 2-13 che indirizza la gara sui binari toscani. Dopo 10’ il tabellone dice 16-25 per le ospiti. Il secondo periodo, però, è un incubo per le spezzine che, purtroppo, non riescono a trovare fluidità offensiva e dietro non tengono il ritmo altissimo della Giorgio Tesi Group. Arriva così la seconda spallata con uno 0-14 chiuso da un sottomano di Packovski, che vale il 18-39. Da qui la Crédit Agricole prova a scuotersi, ma Ramò respinge al mittente ogni tentativo di rimonta bianconera. All’intervallo lungo Ponte Buggianese è avanti 27-46.

Nella ripresa non arriva la svolta, con la Cestistica che riesce a rosicchiare qualcosa arrivando fino al -16 sempre con Packovski alla fine del terzo periodo, ma senza andare oltre. Troppo netta la differenza di condizione tra le due squadre, con la Giorgio Tesi Group che continua a macinare sia in attacco che in difesa, mentre le spezzine faticano tremendamente soprattutto nel trovare ritmo offensivo. All’inizio dell’ultimo quarto arriva il parziale di Ponte Buggianese che chiude definitivamente i conti: 1-14 che vale il 42-71 e successo toscano sigillato. Il finale vede un quintetto bianconero giovanissimo con Amadei, Moretti, Meriggi, Della Margherita e Guerrieri. La partita termina 49-80 per le ospiti. Il prossimo impegno per la Cestistica sarà a Faenza.

CRÉDIT AGRICOLE LA SPEZIA 49-80 GIORGIO TESI GROUP PONTE BUGGIANESE (16-25, 27-46, 41-57)

LA SPEZIA: Packovski 11, Templari 13, Hernandez ne, Moretti 1, Tosi 8, Mori 4, Della Margherita 2, Linguaglossa, Meriggi 2, Guerrieri, Sarni 8, Amadei. ALL. Corsolini.

PONTE BUGGIANESE: Nerini, Tintori 4, Giglio Tos 11, Botteghi 14, Puccini 6, Perini 7, Ramò 17, Modini, Frustaci 5, Zelnyte 16. ALL: Andreoli.