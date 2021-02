LA SPEZIA- Dopo la convincente prova a San Giovanni Valdarno, la Crédit Agricole si appresta a tornare in campo domani sera alle ore 20:30, ospitando al PalaMariotti la Virtus Cagliari. La compagine sarda occupa l’ultimo posto in classifica ancora senza vittorie, ma nelle ultime partite ha dato prova di avere carattere e buon gioco contro formazioni di primissimo piano. Nella gara d’andata, a Cagliari, furono le spezzine a prevalere col punteggio di 49-84 e cinque giocatrici in doppia cifra.

“Veniamo da cinque belle partite – afferma il coach della Cestistica, Marco Corsolini – e dobbiamo dare continuità a queste prestazioni. Non sarà facile perché la Virtus negli ultimi match con Faenza, Selargius e Patti, compagini con tanta qualità, ha giocato bene e ha pure vinto alcuni parziali, nonostante sia uscita sconfitta da tutti e tre i confronti. Inoltre non sappiamo chi di loro scenderà in campo, considerando che stanno recuperando giocatrici assenti nelle gare precedenti. Noi stiamo provando cose nuove da qualche tempo, e domani dovremo stare attenti a partire da subito con l’approccio corretto, perché non vorremmo fare come con Livorno in cui siamo partiti molli e ci siamo complicati un po’ la vita da soli. L’inizio di gara sarà molto importante”.

La direzione della partita è stata affidata a Vito Castellano di Legnano (MI) e Marcello Martinelli di Brescia. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 20:25.