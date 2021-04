La tecnica di live electronic è al centro della produzione di Anacleto Vitolo, uscita da qualche settimana per Aulicus Classics (catalogo n.15, “Contemporary – Electronic Music”). “Obsidian”, titolo del brano che dà il nome all’album, si concentra sull’interazione tra uomo e macchina tramite suoni concreti e acustici catturati e manipolati attraverso l’elettronica con vere e proprie partiture pensate e realizzate dal compositore. Gli strumenti musicali tradizionali sono cioè sollecitati in modo non convenzionale e processati, supportati dalla tecnologia elettronica, al fine di esplorare i confini sonori non tradizionali.

Un lavoro che si aggiunge alla innovativa ed eclettica produzione della nuova etichetta discografica di musica trasversale e che vedrà prossimamente, sempre in ambito elettronico, l’uscita del nuovo lavoro di Giorgio Nottoli, luminare in tale campo.

Tracklist

1 Obsidian 12:05

2 Graphite 08:24

3 Quartz 05:00

4 Coil 04:50

5 Spire 04:55

6 Membrane 07:45

7 Amethyst 09:07

8 Carbon 08:39

Anacleto Vitolo A.K.A. AV-K / K.lust / Kletus.K parte dei collettivi X(i)NEON, Internos e Algebra del Bisogno, nasce il 2 Agosto 1985 a Battipaglia (SA). Inizia il suo percorso musicale nel 1998 come dj in ambito prevalentemente Hip Hop. Poco dopo comincia ad interessarsi alla produzione musicale fino a giungere allo stile che oggi si concretizza in un mix di elementi quali Industrial, Trip Hop, Glitch, Ambient, Noise, Musica Concreta, Drone e Impro free-form. Si laurea in Nuove tecnologie dei linguaggi musicali presso il conservatorio di Salerno. Nel 2008 partecipa alle selezioni per il Meitech 2008 (Meeting delle etichette indipendenti – sez musica elettronica) attestandosi come l’unico vincitore del Sud Italia. Nel 2010 partecipa al festival FLUSSI 2010 e 2014 calcando lo stesso palco che vede coinvolti maestri dell’elettronica contemporanea quali Murcof, Thomas Fehlmann, Mokira, Mount Kimbie, etc. Opening act per diversi artisti della scena italiana e internazionale come Vladislav Delay, Emanuele Errante, etc. Nel 2013 firma un contratto di pubblicazione con FatCat. rec. Nel 2015 prende parte al MiRA festival di Barcellona, a nome AV-K , condividendo lo stage con nomi de calibro diAndy Stott, Ben Frost, Richard Devine, Prefuse 73, Nosaj Thing e molti altri. Ha all’attivo diverse collaborazioni e progetti discografici. Di seguito l’elenco completo:

Pubblicazioni e collaborazioni:

“Overgrowth” – Gianluca Favaron | Anacleto VItolo (2020 – St.an.da.)

“Ænd” – Anacleto Vitolo | Luca Buoninfante (2020 – St.an.da. | AV-K prod.)

“Slow Down” – K.lust (2019 – AV-K prod.)

“Obsidian” – Anacleto Vitolo (2019 – Aulicus Classics)

“Life Forms” – Anacleto Vitolo | Luca Buoninfante (2018 – Manyfeetunder/Concrete)

“Parallels”- Anacleto Vitolo | Sergio Albano [ AVSA ] (2017 – Manyfeetunder/Concrete)

“Zolfo”- Gialuca Favaron | Anacleto Vitolo (2016 – 13/Silentes | Manyfeetunder/Concrete)

“Liven” – K.lust (2016 – Stochastic Resonance)

“X(i)NEON” – X(i)NEON (w Francesco Galatro – 2016 – Manyfeetunder/Concrete)

“Perspective/Prospective” – AV-K (2015 – Laverna.net Label)

“Defrag/rap” – Internos (2015 – av-k prod – Cogwheel Press – Kaspar House – Viande)

“Inversione” – [Promo – prod. Kletus.K] (2015 – Cogwheel Press rec.)

“Starless” – Moonchild(S) [Nabla / Enosferato / Kletus.K] (2015 – Cogwheel Press rec.)

“Fracture” – AV-K (Manyfeetunder/Concrete- 2015)

“Algebra del Bisogno” – Algebra del Bisogno (AV-K prod. – 2014)

“A centripetal fugue” – AV-K (Laverna 2014)

“Pantin” – Amè Pantin [drums & live electronics] – (2013 Oaf rec & AV-K prod. )

“Internos” – A.rota.b & Kletus K. (2012 – AV-K prod.)

“Enchantment” – K.lone (2012 – Marte rec.)

“Un’ostinato risalire o dell’estremo tra poesia ed elettronica” -FRAMEDADA (2011 -Ninja lab. / RXSTNZ)

“Kletus Kaseday” (demo 2008)

Colonne sonore:

“Lucia Lucì” (Ubaldo Maria Del Colle – 1922) [Suono Muto Festival 2019)

“La Serpe” (R. Roberti – 1920) [Cineteca Nazionale (Laceno D’Oro Festival 2018)

“Tutto Per Mio Fratello (F.lli Scarpetta – 1927) [Cineteca Nazionale (Laceno D’Oro Festival 2016)

Toywatch Advertising (Web – Italia)

Stada Advertising (Web – Russia)

“The Lodger: A story of the London fog” (A. Hitchcock -1927), “MUTE | The sound of silent movies” (2012)

Licio Esposito’s “Amniotico 2.0” (Cactus film prod. – 2012)

Baryshnya i khuligan, (Yevgeni Slavinsky, Vladimir Mayakovsky – Mutes strikes again , 2013)

“Reset” (Enchantment) – Soundtrack / Toywatch web spot

“Fate in motion : short film released for the Earthquake contest (concept Vitolo/Lanzetta – soundtrack) (2011)

“Ciò in cui credo” by Luca Lanzetta, short film winner of the University of Salerno contest about: “Researchers’ Night” (soundtrack). (2010)

Live sounds for the Vernissage of Pietro Lista’s “Nero di Marte” (2012)

“The story of gardens” Soundtrack in collaboration whit Francesco Galano (When the clouds) (short film/videomapping by Gianluca Abbate – Videosoundart festival Milan – 2012)

Sito web ufficiale: https://www.anacletovitolo.com/