LA SPEZIA- L’associazione Culturale Fotografica Liberi di Vedere, nell’augurare Buone Feste, ricorda che è già possibile sottoscrivere la propria adesione all’Associazione per l’anno 2021.

La quota associativa, in considerazione dell’emergenza in corso, è stata ridotta a 30€, mentre per i coniugi o i parenti dei soci la quota è fissata a 20€.

Dal 2021 l’Associazione Liberi di Vedere entrerà a far parte del circuito dei circoli FIAF, per dare la possibilità ai propri soci di poter accrescere le proprie conoscenze fotografiche, confrontandosi con i soci di altri circoli FIAF e partecipando a letture fotografiche con critici affermati.

Continueranno le serate, dedicate esclusivamente ai soci, con Tribune Fotografiche, serate di tecnica (Photoshop e fotoritocco) ed appuntamenti con Autori e Fotografi Professionisti italiani.

Le serate a tema verranno effettuate in web meeting, sino a quando non saranno nuovamente possibili gli incontri in presenza in sede.

Anche per ciò che riguarda le uscite fotografiche, si procederà seguendo le prescrizioni dei DPCM vigenti.

A Gennaio 2021 partira’ la nuova iniziativa, il Six Contest, un Contest fotografico a premi gratuito ed aperto a tutti i membri della pagina Fb di Liberi di Vedere, che si protrarrà per sei mesi, attraverso sei temi fotografici che verranno mano a mano proposti e che porteranno a 3 vincitori finali nel mese di Luglio.

Altre interessanti iniziative per i soci verranno presentate nel corso dell’anno.

Per ulteriori informazioni: mail: info@liberidivedere.it

www.liberidivedere.it