LA SPEZIA- In prima per La Spezia al Cinema Il Nuovo , mercoledì 21 ottobre ore 21.00 ,il film è liberamente tratto dal libro ‘Assandira’ scritto da Giulio Angioni s comparso nel 2017 e interpretato da Gavino Ledda autore di un grande classico della letteratura come ‘Padre padrone’ e già interprete e regista del film ‘Ybris‘ del 1984.



In Assandira, come nella maggior parte dei suoi film, Mereu narra la cultura e le tradizioni sarde, affascinanti, ancestrali e antropologicamente ricche di significati. L'isola è come una pietra, dura e affascinante, da osservare nelle sue mille sfaccettature. Una pietra che rappresenta le sue miniere ma anche le sue grandi risorse ambientali, paesaggistiche e culturali. Alla serata organizzata in collaborazione con il circolo 'Grazia Deledda' di La Spezia è presente il regista Salvatore Mereu. Il regista classe 1965, originario di Dorgali, nelle sue opere tende sempre a esplorare il rapporto fra tradizione e modernità nella sua terra, la Sardegna. Autore di opere come Ballo a tre passi, col quale vince la Settimana della Critica a Venezia nel 2003 e si aggiudica anche il David di Donatello, ha partecipato al Festival di Venezia anche nel 2010 con Tajabone e nel 2012 in Orizzonti con Bellas mariposas, tratto dal libro omonimo di Sergio Atzeni. Nel 2013 sempre per conto della Mostra partecipa al film collettivo Venezia 70 – Future Reloaded.