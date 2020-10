LA SPEZIA- Ai sensi della legge n° 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni Asl 5 informa la cittadinanza che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che l’Associazione Sindacale NURSING UP – Sindacato degli infermieri italiani ha proclamato per il 2 novembre 2020 lo sciopero nazionale degli infermieri e di tutto il personale sanitario non medico afferenti alle qualifiche contrattuali del Comparto della Sanità, con le seguenti modalità: dalle ore 7.00 del 2 novembre 2020 alle ore 7.00 del 3 novembre 2020.

L’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla popolazione.