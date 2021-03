LA SPEZIA- ASL5 comunica che la prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Personale della Riabilitazione – Educatore Professionale – cat. D – indetto con deliberazione n. 631 del 10 Dicembre 2020 – svoltasi in data 30/03/2021 presso Caserma Duca degli Abruzzi, Viale Amendola, 200 – La Spezia – Aula Concorsi, è annullata per difetti nell’espletamento della procedura di concorso, potenzialmente inficianti la anonimità degli elaborati.

Si rende noto che sul sito web aziendale, alla pagina “concorsi”, saranno effettuate le comunicazioni inerenti luogo, data ed ora della nuova convocazione, previa pubblicazione nelle forme di rito nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.