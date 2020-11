LA SPEZIA- Riceviamo e pubblichiamo un appello degli OSS di Coopservice, che ancora non hanno visto regolarizzata la loro posizione lavorativa.

Chiediamo alla Giunta Toti che si prepari urgentemente un avviso per soli titoli, per assumere gli Oss di aziende e cooperative in appalto. Ora tocca alla Regione Liguria e alle Asl darsi da fare seriamente per stabilizzare immediatamente il personale necessario, già formato e con esperienza!!!