SARZANA- Martedì 21 luglio, in occasione dell’ormai consueta Notte Bianca che celebra il “compleanno” della città, la fortezza riaprirà le sue porte ai visitatori dopo la lunga chiusura dovuta all’emergenza coronavirus.

Dalle 18:00 alle 24:00 si potrà accedere gratuitamente e in sicurezza al percorso visita della fortezza e sarà inoltre possibile visitare la mostra Antica Roma. Le tecnologie che hanno reso grande un Impero, allestita presso gli spazi espositivi della struttura, programmata per la primavera 2020 e mai aperta in seguito alle disposizioni ministeriali per il contenimento del contagio.

I visitatori che vorranno scoprire l’abilità degli Antichi Romani nella realizzazione di marchingegni, attrezzi, macchine d’assedio e altri oggetti che hanno contribuito alla grandezza dell’Impero Romano, saranno accompagnati per l’occasione da due guide d’eccezione, la dott.ssa Marcella Mancusi, conservatrice del Museo archeologico nazionale e dell’area archeologica di Luni e la dott.ssa Rossana Camuto, archeologa e responsabile della Fortezza Firmafede.

La mostra intende illustrare il livello tecnologico al quale era giunta Roma attraverso una trentina di opere – fedeli ricostruzioni in scala e al vero – realizzate dall’artigiano fiorentino Gabriele Niccolai dell’azienda TeknoArt di Firenze, grazie allo studio e l’analisi di reperti archeologici e testimonianze letterarie.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa:

Martedì 21 luglio 2020

Apertura straordinaria Fortezza Firmafede – percorso visita e mostra Antica Roma. Le tecnologie che hanno reso grande un Impero

18:00 -24:00

Ingresso gratuito

Per maggiori informazioni:

www.fortezzafirmafede.it

pagina facebook: Fortezza Firmafede