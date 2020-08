Ripercorrendo la storia ricordiamo che l’uso degli antibiotici negli allevamenti intensivi fece la sua prima comparsa intorno agli anni 40 del secolo scorso con risultati a dir poco entusiasmanti per gli allevatori.

Infatti, la somministrazione di questi farmaci accelerava la crescita degli animali aumentandone la produttività e mantenendo sotto controllo il rischio di epidemie che periodicamente si sviluppavano negli ambienti sovraffollati nei quali gli animali erano costretti a vivere.

Tecnicamente si parlava di “abbattimento del rischio” che portò sì ad un impennata dei guadagni economici ma che soffocò sul nascere qualsiasi remora o scrupolo sulle conseguenze negative (allora sconosciute) che tale “tecnica” avrebbe portato all’ essere umano come consumatore finale.

Pur essendo noto ed assodato che l’uso ed abuso degli antibiotici in zootecnia ha una pesante incidenza e responsabilità nell’insorgenza del fenomeno dell’antibiotico resistenza e sulla sua correlazione con la salute umana, si sta proseguendo lungo la “strada del non ritorno” con allevamenti intensivi sempre più caratterizzati da un’altissima densità di animali/metro quadro che facilita enormemente lo sviluppo e la diffusione di infezioni e patologie legate anche allo stress al quale sono soggetti gli animali da “allevamento industriale”.

Tale “stress da sovraffollamento” impedisce di poter isolare e curare l’animale malato in modo appropriato costringendo gli allevatori nel somministrare “sistematicamente e preventivamente” la stessa dose di antibiotici a tutti gli animali malati o sani favorendo in tal modo il prolificare di batteri multi resistenti ai farmaci.

Purtroppo ad oggi, nonostante recenti e ben note problematiche a livello sanitario la situazione non ha subito le positive evoluzioni sperate in termini di tutela della salute animale ed umana e, mentre l’allarme per l’antibiotico resistenza cresce a livello mondiale il nostro Paese prosegue a passo di lumaca con l’unico fine dettato dalla “convenienza economica”.

Quanto emerge da recenti studi è altamente preoccupante e deve farci riflettere.

L’utilizzazione inadeguata di antimicrobici terapeutici in medicina umana e veterinaria, l’utilizzazione di antimicrobici a fini non terapeutici e l’inquinamento ambientale da antimicrobici accelerano la comparsa nonché la propagazione di microorganismi resistenti comportando gravi conseguenze (1).

L’ultimo rapporto dell’EMA evidenzia come l’Italia sia il terzo maggiore utilizzatore di antibiotici negli animali da allevamento in Europa (dopo Spagna e Cipro) con un consumo più alto di quello effettuato da altri paesi di simili dimensioni (il triplo della Francia) (2) e come il 71% degli antibiotici venduti è destinato agli animali (3).

(1). Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio Piano d’azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (AMR) /* COM/2011/0748 definitivo *

(2). dati ESVAC, 2016. Sales of veterinary antimicrobial agents in 29 EU/EEA countries in 2014,

(3). dati ECDC, EFSA. EMA, 2015. ECDC/EFSA/EMA first joint report on the integrated analysis of the consumption of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans and food-producing animals,

Andrea Casarini