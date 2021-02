“L’estate sta finendo e un anno se ne va...” cantavano i Righeira anni fa nell’ennesimo tormentone vacanziero.

Ma se avete voglia di prolungare l’aria di mare, il sole, la sabbia e l’odore di salmastro o le bevute al bar e gli insopportabili 40 gradi all’ombra vi porto a Pineta, piccolo e pettegolo e turistico paese di mare, della costa Toscana. Se zummiamo l’obiettivo (un tempo della cinepresa ora dell’ultimo iPhone o BlackBerry) troviamo in questa ridente località da cartolina, un bar anzi un “barre”, come direbbero i nostri protagonisti: il BarLume. E qui sono ospiti fissi, fin dall’ apertura alle 6 del mattino, per colazione, pranzo e cena, senza togliere i pomeriggi a base di paste-merenda a scrocco, fra giochi a biliardo e giochi di carte, i quattro pensionati (detti anche “la banda della MagliadiLana”). Già perché invece di pensare ai nipoti, alla pensione o alla Gazzetta dello Sport si dedicano a investigare – o meglio a farsi gli affari di tutti e di tutto – su vecchi delitti, sparizioni di giovane ragazze, turisti russi morti soffocati, falsi incidenti di auto…Li “sopporta” Massimo, il barista titolare, laurea cum laude in matematica a Pisa, che stanco di essere superato ai concorsi dall’ ennesimo raccomandato di turno e grazie a una grossa vincita al Totocalcio, decide di cambiare vita e aprire un bar. Insomma ne vengono fuori i piacevoli libri investigativi di Marco Malvaldi, editi da Sellerio, dove al gusto dell’indagine e della scoperta del colpevole, ci trovate fulminanti battute in salsa (piccante) toscana, che rendono questa serie di libri godibilissimi da leggere e divertenti al tempo stesso. Dai vari testi la TV Sky ha tratto una serie di telefilm interpretati da Filippo Timi (nel ruolo del barista Massimo) con l’indimenticabile Carlo Monni o Alessandro Benvenuti. Le indagini si svolgono sempre al BarLume, dove si muovono (e parlano ma quanto parlano) Nonno Ampelio, Pilade del Tacca, il Rimediotti, con la barista-bellissima Tiziana (su cui è vietato fare commenti, pena 10 euro dalla pensione), il suo ex-marito Marchino addetto ai cocktail per happy hour, il vicequestore di Pineta, Alice Martelli, eterna fidanzata di Massimo.

Ultimo libro uscito nella serie è “A bocce ferme”, ma il consiglio è di iniziare dal primo, seguendo evoluzione dei personaggi e delle trame (anche se ogni libro è in autonomia). Libri non banali, ben scritti, con tanta ironia e battute che vi regaleranno la passione di mettervi a sedere a un tavolino del BarLume per ascoltare su che nuova dialoveria stanno mettendo le mani i nonnini-investigatori… magari occhio perché quei tipi lì… la sanno davvero lunga!

Buona lettura, anzi di più, divertimento e tante risate!

Annalisa Serafini