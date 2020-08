LA SPEZIA- Anna Maria Barbera arriva in piazza Europa sabato 22 agosto (ore 21.30) per “La Spezia Estate Festival” con “Metti una sera Sconsy #nonmelocredevo“, spettacolo che ha già fatto il sold out di prenotazioni.

Una produzione firmata Tutto Acceso, dove incontreremo una compagna televisiva che viene a trovarci direttamente da Zelig “dal viva, per arricordarci di Noi, addarcela una carezza à sta vita ca desideremmo e sfugge, con distruggente nostalgia“.

Attrice, comica, cabarettista e scrittrice, diplomata alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassmann, dopo numerosi spettacoli, fra cui una rivisitazione di Amleto diretta da Giorgio Albertazzi, Anna Maria Barbera approda nel 2000 a Milano con “Provaci ancora Man”.

Partecipa poi al programma “Zelig Circus” e in pochi mesi conquista la popolarità grazie al personaggio di Sconsolata, una donna del Sud emigrata al Nord, dalla parlata particolarissima (fra un italiano maccheronico e un forte dialetto meridionale).

In base alle normative vigenti sull’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di garantire un accesso ordinato all’area di spettacolo, l’ingresso sarà possibile a partire dalle ore 20.30; per questo si raccomanda agli spettatori di osservare la massima puntualità.

A causa dell’esaurimento dei posti disponibili non sarà effettuato il servizio di biglietteria. Si ricorda che chiunque debba restituire i biglietti o comunicare variazioni è cortesemente pregato di farlo prima di accedere all’area di spettacolo, presso la postazione del Botteghino sotto Palazzo Civico. Inoltre tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto assegnato.