TORINO- La nuit des rois sarà il primo film ivoriano a competere alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dopo vent’anni, come parte della selezione Orizzonti. Il film è stato inoltre selezionato nella sezione Contemporary World Cinema al Toronto International Film Festival.

Nel secondo film di Lacôte – dopo RUN, selezionato a Un Certain Regard di Cannes (2014) –, un giovane viene mandato a “La Maca”, una prigione nel mezzo della foresta ivoriana governata dai suoi prigionieri. Secondo la tradizione del sorgere della luna rossa, il giovane viene designato dal Capo come il nuovo “Roman” e deve raccontare una storia agli altri prigionieri. Imparando quale destino lo attende, Roman inizia a raccontare la vita mistica del fuorilegge “Zama King”, e non ha altra scelta che far durare la sua storia fino all’alba.

“È sempre motivo di grande orgoglio per il Museo Nazionale del Cinema esser presente nei maggiori festival internazionali con le produzioni sostenute dal TFL. – sottolineano il presidente Enzo Ghigo e il direttore Domenico De Gaetano del Museo Nazionale del Cinema – In questo caso, si tratta del primo film ivoriano selezionato per il concorso nella sezione Orizzonti di uno dei festival più importanti al mondo. Il lungo lavoro ‘dietro le quinte’ che svolge abitualmente il team del TFL coordinato da Savina Neirotti e Mercedes Fernandez – necessariamente ‘a distanza’ in quest’ultimo periodo – per far crescere e per supportare i talenti emergenti di tutto il mondo trova così un giusto riconoscimento. Perché il futuro del cinema non può prescindere dall’attenzione nei confronti dei giovani creativi di tutto il mondo.”

Nell’ambito del TFL Audience Design Fund – un premio creato grazie al supporto finanziario del sottoprogramma Creative Europe – MEDIA dell’Unione Europea –, il progetto ha recentemente ricevuto una consulenza online su misura. Il team del film ha avuto la possibilità di discutere la propria strategia di distribuzione globale con gli audience designer formati all’interno del TFL, Greta Nordio e Riema Reybrouck, concentrandosi sui 3 paesi in cui verrà distribuito con il supporto del Fondo: Francia, Costa d’Avorio e Canada.

LA NUIT DES ROIS è una produzione tra Banshee Films (Francia), Wassakara Productions (Costa d’Avorio), Peripheria (Canada) e Yennenga Production (Senegal). Le vendite sono gestite da Memento Films International (Francia).

Il TorinoFilmLab è promosso dal Museo Nazionale del Cinema con il supporto di MIBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Piemonte, Città di Torino e il sottoprogramma Creative Europe – MEDIA dell’Unione Europea

VENEZIA – PROIEZIONI PUBBLICHE

07/09 alle 14:15 – PalaBiennale

07/09 alle 14:15 – Sala Darsena

VENEZIA – ACCREDITATI (PRESS & INDUSTRY)

06/09 alle 19:15 – Sala Casinò

06/09 alle 22:15 – Sala Volpi

07/09 alle 14:15 – PalaBiennale

07/09 alle 14:15 – Sala Darsena

08/09 alle 09:00 – Sala Casinò

08/09 alle 11:30 – Sala Volpi

08/09 alle 14:15 – Sala Casinò

08/09 alle 17:00 – Sala Volpi