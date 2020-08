LA SPEZIA- Devi aprire un bar, un ristorante o un’attività alimentare? Iscriviti alla prossima sessione del corso Sab (ex Rec) organizzato da Confartigianato Imprese La Spezia con avvio lunedì 7 settembre p.v. per una durata di 100 ore.

Il corso abilitante per l’esercizio dell’attività di Somministrazione al pubblico di Alimenti e Bevande (SAB) è valido in tutta Italia, e si svolgerà tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 presso la sede di Confartigianato in via Fontevivo, alla Spezia, per concludersi il 2 novembre 2020. Al superamento dell’esame finale, previsto per mercoledì 4 novembre p.v., sarà rilasciata l’attestazione necessaria all’apertura dell’attività.

Il corso fornisce una preparazione indispensabile per chi decide di intraprendere un’attività nel settore: diverse le materie e gli argomenti affrontati: area igienico – sanitaria (quadro normativo, cenni di microbiologia, sistema HACCP, realizzazione piano autocontrollo, ecc.); area merceologia alla somministrazione alimentare; legislazione del lavoro e diritto previdenziale (lavoro subordinato, INPS, INAIL, ecc); contabilità e diritto tributario; diritto d’impresa e societario; diritto penale (reati alimentari); legislazione pubblici esercizi e negozi; marketing e gestione aziendale. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187286648 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it (dott.ssa Sara Bocchia)